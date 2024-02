Gemini für Google Workspace: Google startet die neuen Workspace-Pakete Gemini Business und Enterprise

Der Zugang zum Einzelprodukt Gemini steht allen Nutzern offen und kostenlos zur Verfügung, sowohl im Desktopbrowser als auch per Android-App. Darauf aufbauend hat man jetzt das neue Produkt Gemini for Workspace angekündigt, mit dem sich die KI-Dienste direkt in den dazugehörigen Apps nutzen lassen. Dafür wurden die beiden neuen Produkte Gemini Business und Gemini Enterprise geschaffen, die ab sofort verfügbar sind.



Google will die Verbreitung von Gemini vorantreiben und rollt nun die erst kürzlich versprochene Integration in die Workspace-Apps aus. Seit gestern können Gemini Advanced-Abonnenten die Gemini-Integration in den Workspace-Apps nutzen, wobei sich das Ganze eindeutig an Privatnutzer richtet. Aber auch im Business-Bereich gibt es etwas Neues, denn die erst vor wenigen Tagen per Leak durchgesickerten neuen Tarife Gemini Business und Gemini Enterprise stehen ab sofort zur Verfügung.

Während sich Gemini bisher nur in Privatkonten nutzen ließ, öffnet man sich damit jetzt für die Business-Konten unter Google Workspace. Mit Gemini for Google Workspace können die KI-Dienste dazugeschaltet werden. Dafür wurden die beiden angesprochenen Abos geschaffen, die wohlgemerkt zusätzlich zum Workspace-Abo gezahlt werden müssen. Gemini Business gibt es ab 20 Dollar pro Monat pro Nutzer. Das noch tiefer integrierte und intelligentere Gemini Enterprise schlägt mit 30 Dollar pro Monat pro Nutzer zur Verfügung.

Gemini in Workspace bietet die gleichen Dienste wie das zuvor verfügbare Duet AI, hat aber auch einige zusätzliche Funktionen in petto und dürfte sehr schnell mit vielen weiteren Features ausgestattet werden. Was Gemini im Workspace-Paket so alles leisten kann, findet ihr ausführlich auf der offiziellen Seite.

