Gemini: Das sind die Grenzen der neuen Android-App – trotz Google Assistant ist manches nicht möglich

Google hat vor etwa zehn Tagen Gemini-App für Android gestartet, die den smarten KI-ChatBot auf Smartphones bringen und dort als schlauer Assistent sehr schnell aufgerufen werden soll. Doch weil Gemini noch Taufrisch ist, hat das Framework noch seine Grenzen und und muss für einige Fälle den Google Assistant zur Unterstützung rufen. Mittlerweile hat Google verraten, bei welchen Features das der Fall ist und welche Dinge zumindest derzeit gar nicht mehr genutzt werden können.



Gemini kann den Google Assistant unter Android auf Wunsch ersetzen und es ist davon auszugehen, dass dieses optionale Feature eines Tages zum Standard werden wird – was mit einer vollständigen Ablösung des Google Assistant gleichzusetzen ist. Bis es soweit ist, lassen sich die beiden Produkte mehr oder weniger im Duo nutzen – zumindest bei aktiver Sprachsteuerung. Aber glücklicherweise kennt Gemini die eigenen Grenzen und leitet die entsprechenden Befehle an den Google Assistant weiter.

In der folgenden Auflistung findet ihr alle Befehlskategorien, die Gemini selbst noch nicht beherrscht und entsprechend an den Google Assistant weiterleitet, um an dieser Stelle die jeweilige Ausführung des gewünschten Befehls zu erwirken:

Bei diesen Aufgaben holt Gemini den Google Assistant zur Hilfe

Erstellen oder ändern Sie Alarme und Timer

Telefonieren Sie, senden Sie Nachrichten und lesen Sie eingehende Nachrichten

Steuern Sie Ihr Gerät, indem Sie beispielsweise Ihre Taschenlampe oder Bluetooth einschalten oder eine App öffnen

Steuern Sie Ihre Beleuchtung, die Sicherheit Ihres Zuhauses und andere Smart-Home-Geräte

Senden Sie Nachrichten an angeschlossene Geräte in Ihrem Zuhause

Eine Webseite laut vorlesen (Pixel 8 oder höher)

Holen Sie sich Hilfe zu Ihrem Pixel, indem Sie „Hilf mir mit meinem Pixel“ sagen (Pixel 8 oder höher).









Das sind die Grenzen von Gemini und Google Assistant

Mediendienstanbieter: Podcasts, Nachrichten- und Radiosender sowie Musikanbieter von Drittanbietern werden derzeit in Gemini nicht unterstützt.

Podcasts, Nachrichten- und Radiosender sowie Musikanbieter von Drittanbietern werden derzeit in Gemini nicht unterstützt. Routinen: Das Starten einer Routine in Gemini wird nicht unterstützt. Auf Android-Telefonen funktionieren Verknüpfungen zum Starten einer Routine und an Alarme angehängte Routinen in der Uhr-App nicht mehr. Sie können weiterhin eine Routine mit Google Assistant auf Heimgeräten wie Ihren Lautsprechern und Smart Displays starten.

Das Starten einer Routine in Gemini wird nicht unterstützt. Auf Android-Telefonen funktionieren Verknüpfungen zum Starten einer Routine und an Alarme angehängte Routinen in der Uhr-App nicht mehr. Erinnerungen: Wechseln Sie zurück zu Google Assistant, um Erinnerungen und Aufgaben festzulegen.

Wechseln Sie zurück zu Google Assistant, um Erinnerungen und Aufgaben festzulegen. Dolmetschermodus: Wechseln Sie zurück zu Google Assistant, um den Dolmetschermodus zu verwenden.

Alle Aufgaben in obiger Auflistung kann Gemini trotz Google Assistant-Unterstützung nicht durchführen. Man weist die Nutzer darauf hin, dass sie für diese Dinge zurück zum klassischen Assistant wechseln müssen. Fraglich natürlich, wie lange dieser noch bestehen wird. Denn nicht ohne Grund hat man kürzlich 17 Google Assistant-Funktionen eingestellt, die sich mit der Gemini-Infrastruktur wohl nicht umsetzen lassen und daher bereits vorab entfernt wurden.

[Google-Support]