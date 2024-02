Google Maps: Künstliche Intelligenz unterstützt Local Guides – neue Funktion soll Orientierung bieten (Video)

Mit den zahlreichen Möglichkeiten der Kartenplattform Google Maps ist es leicht möglich, neue Orte zu entdecken oder sich in fremden Umgebungen einen ersten Eindruck zu verschaffen. Vor wenigen Tagen hat das Maps-Team den Start eines neuen KI-ChatBot angekündigt, der als eine Art digitaler Begleiter für Orientierung sorgen soll. Denn dieser fungiert als KI-basierter Local Guide und kann auf Anfrage interessante Orte vorschlagen, die man mit den bisherigen Methoden vielleicht nicht entdeckt hätte.



Schon vor einigen Monaten ist bekannt geworden, dass die Google Maps-Suchfunktion in Zukunft auch auf den großen Fakten-Datenschatz der Nutzerbewertungen zugreifen soll und vor wenigen Tagen hat man passend dazu eine dazu recht ähnliche Funktion vorgestellt: Nutzer werden die Möglichkeit haben, die gerade angesehene Region über konkrete Anfragen zu entdecken. Die Anfragen können von der Kategorie über das Angebot bis zum Innendesign oder der Lage alle nur denkbaren Details enthalten.

Die darauf passenden Orte werden in Form von Suchergebnissen wiedergegeben, die sowohl über die Karte als auch in einer Ergebnisliste abgerufen werden können. Auch weitere Nachfragen sind möglich, die sich bei Bedarf auf die jeweils vorherige Anfrage beziehen und somit die Liste weiter filtern oder in eine andere Richtung erweitern können. Es lassen sich aber auch allgemeine Anfragen stellen, wie etwa „Aktivitäten für einen regnerischen Tag“ und schon gibt es die entsprechenden Vorschläge.

Die neue Funktion basiert natürlich auf Künstlicher Intelligenz und zieht alle Datenquellen mit heran, über die Google Maps verfügt. Von offiziellen Beschreibungen über Nutzerbewertungen und Listen bis hin zur Bildanalyse oder auch Details aus der Websuche. Das Ganze befindet sich noch im Testlauf und zeigt grundsätzlich, in welche Richtung die Nutzung von Google Maps verlagert werden könnte. Denn neben dem Aufspüren einzelner Orte geht es auch um das smarte Planen von Touren.

Vorerst will man diese Funktion nur ausgewählten Local Guides aus den USA anbieten, die diese umfangreich testen können. Im Laufe der Zeit wird der Kreis der Nutzer erweitert, bis es eines Tages für alle Nutzer angeboten werden soll. Interessanterweise wird diese Funktion eine Rolle einnehmen, die man wortwörtlich zumindest eher den Local Guides zuordnen würde. Dass nun ausgerechnet die Local Guides selbst diese KI trainieren und sich damit ein wenig selbst obsolet machen sollen, passt gut zu Googles aktueller KI-Strategie.

