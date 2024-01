Gboard: Gemini Nano auf dem Pixel 8 Pro – smarte automatische Antworten für zwei neue Messenger-Apps

Erst vor wenigen Wochen hat Google die ersten beiden Versionen von Gemini freigegeben und die lokal nutzbare Nano-Variante auf das Pixel 8 Pro gebracht. Diese wird unter anderem von der Tastatur-App Gboard genutzt, um die smarten automatischen Antworten anzubieten. Jetzt wird der Kreis der unterstützen Anwendungen um zwei Apps erweitert. Ausgerechnet Google Messages fehlt aber noch.



Mit den Smart Replys bietet die Tastatur-App Gboard eine Möglichkeit, ganze Antworten bestehend aus wenigen Worten vorzuschlagen und auszuwählen. Statt also nur das nächste Wort oder die nächste Wortgruppe vorzuschlagen, kann sich in den Vorschlägen ein kurzer Satz befinden, der direkt als Antwort versendet werden kann. Anders als bei der automatischen Vervollständigung basiert der Vorschlag nicht auf einer Eingabe, sondern auf der jüngsten Konversation in der jeweils genutzten App.

Google hat dieses Feature zunächst für WhatsApp angekündigt und eine breitere Unterstützung für andere Apps in Aussicht gestellt. Jetzt kommen mit Line und KakaoTalk zwei weitere relevante Messenger dazu, die die Gemini Nano-KI für solche Antworten verwenden können. Offiziell angekündigt hat man das bisher nicht, sodass man sich das vielleicht bis zum nächsten großen Schwung aufhebt. Denn ausgerechnet Google Messages wird bisher noch nicht unterstützt.

Es ist allerdings auch möglich, dass das Google Messages-Team gar keine Unterstützung plant, denn immerhin hat der Messenger eine eigene Smart Compose-Funktion, bei der es unweigerlich zu Überschneidungen kommen würde. Auch diese wird von der Gemini-KI befeuert. Die Funktion steht weltweit für alle Pixel 8 Pro-Nutzer zur Verfügung, wenn die Sprache in Gboard auf US-Englisch gestellt ist.

