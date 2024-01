Google Earth View Wallpaper: Google schaltet die von Chromecast und Co genutzte Sammlung ab (Webversion)

Google betreibt eine Reihe von Wallpaper-Sammlungen, die als Basis für die wechselnden Hintergrundbilder auf den unterschiedlichsten Plattformen dienen – darunter die Sammlung Google Earth View. Diese kommt an mehreren Stellen zum Einsatz, scheint sich nun aber nach außen zu verschließen. Die über Jahre zugängliche Sammlung lässt sich nicht mehr auf gewohntem Wege über den Browser abrufen.



Google benötigt an vielen Stellen Hintergrundbilder und betreibt daher eine Reihe von Angeboten. Man benötigt Sammlungen für Android, für ChromeOS, für den Chrome-Browser oder auch für den Chromecast. Letzter greift unter anderem auf die Sammlung Earth View Wallpaper zu, auf der sich zahlreiche schöne Naturaufnahmen befinden. Diese Sammlung wird von Google schon seit vielen Jahren betrieben und wurde immer wieder mit neuen Medien gefüllt.

Bisher war es so, dass die Hintergrundbilder auch über den Browser abrufbar waren, doch seit einigen Tagen ist das nicht mehr möglich. Die Webseite meldet nur noch einen 404er Fehler zurück und ist somit nicht mehr verfügbar. Das scheint aber nur für die Webseite selbst zu gelten, denn die anderen Plattformen, die ihre Medien von dieser Sammlung abrufen, können weiterhin darauf zugreifen. Es scheint also so zu sein, dass man das in ein eher internes Projekt verlagert.

Die Abschaltung erfolgte Mitte Januar, etwa drei Monate vor dem alljährlichen Earth Day. Daher ist es nicht auszuschließen, dass man an einem Neustart arbeitet und sich am 22. April mit einer frischen Sammlung zurückmeldet.

