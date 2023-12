Gboard: Das sind die neuen Handschriftgesten – mit Gesten Wörter löschen, verschieben und mehr (Video)

Die Tastatur-App Gboard wird in erster Linie durch Tippen auf die Buchstaben oder Swipen über das gesamte Keyboard genutzt, bietet aber auch weitere Modi. Erst vor wenigen Tagen wurde die Gboard-Handschrifterkennung deutlich verbessert und für diese eine Reihe von Gesten eingeführt, die die Eingabe erleichtern sollen. Wir zeigen euch die Gesten, die ihr im besten Fall auswendig lernt.



Tippen am Smartphone-Display ist nicht Jedermanns Sache, daran haben auch die größeren Displays nichts geändert. Manch einer wird daher das Swipen für sich selbst perfektioniert haben, das mit etwas Übung sehr schnelle Ergebnisse liefert. Doch gerade auf Tablets kommt auch das an seine Grenzen und so dürften immer mehr Nutzer die Nutzung eines Eingabestifts (Stylus) in Erwägung ziehen und diesen sowohl tippend als auch klassisch schreibend verwenden.

Vor wenigen Tagen hat Gboard ein großes Handschrift-Update erhalten, zu dem neben den neuen Schreiboptionen auch Gesten gehören. Diese Gesten werden direkt mit dem Stift ausgeführt und ermöglichen eine gewisse Form der Steuerung. Ihr könnt damit Worte entfernen, verbessern, Leerzeichen einfügen oder auch einzelne Worte markieren. Bisher war das nur tippend möglich und hat die Nutzer aus ihrem Schreibfluss gebracht. Durch die neuen Gesten ist das nicht mehr notwendig.

Die Gesten bestehen aus insgesamt fünf Formen, die ihr nach dem Rollout des Updates direkt in der Tastatur-App ausprobieren könnt. Im folgenden Video könnt ihr alle Gesten sehen und darunter seht ihr die offizielle Beschreibung der Gesten sowie deren ausgeführte Aktionen. Probiert das doch gleich einmal aus, theoretisch funktioniert das auch per Fingereingabe.









Löschen: „Streichen Sie mit Ihrem Stift einen Buchstaben, ein Wort oder einen Satz zum Löschen durch.“

„Streichen Sie mit Ihrem Stift einen Buchstaben, ein Wort oder einen Satz zum Löschen durch.“ Auswählen: „Zeichnen Sie einen Kreis um einen Buchstaben, ein Wort oder einen Satz, um ihn auszuwählen.“

„Zeichnen Sie einen Kreis um einen Buchstaben, ein Wort oder einen Satz, um ihn auszuwählen.“ Einfügen: „Zeichnen Sie mit Ihrem Stift eine Einfügemarke oder einen Pfeil an die Stelle, an der Sie einen neuen Text hinzufügen möchten.“

„Zeichnen Sie mit Ihrem Stift eine Einfügemarke oder einen Pfeil an die Stelle, an der Sie einen neuen Text hinzufügen möchten.“ Verbinden: „Zeichne ein „|“ [vertikale Linie] zwischen Text, um ein Leerzeichen einzufügen oder den Text vor und nach dem Leerzeichen zusammenzuführen“

„Zeichne ein „|“ [vertikale Linie] zwischen Text, um ein Leerzeichen einzufügen oder den Text vor und nach dem Leerzeichen zusammenzuführen“ Neue Zeile: „Ziehen Sie mit dem Stift nach unten und dann nach links, um den Text in eine neue Zeile zu verschieben.“

Mit ein wenig Übung lässt sich das gut nutzen und schon nach kurzer Zeit hat man alle verfügbaren Gesten im Kopf bzw. schon sehr bald im Muskelgedächtnis.

