Wird GMail eingestellt? Nein! Irres Gerücht über baldiges Aus – ‚gesamtes GMail-Team versehentlich gefeuert‘

Google ist berühmt-berüchtigt dafür, immer wieder Produkte einzustellen und hat sich dadurch längst einen gewissen Ruf erarbeitet, den sicherlich viele Nutzer stets im Hinterkopf haben. Doch auch bei Google gibt es „heilige Kühe“, an deren Einstellung aus unterschiedlichen Gründen gar nicht zu denken ist. Umso überraschender ist es, dass sich derzeit ein Gerücht zur baldigen Einstellung von GMail verbreitet.



Google hat schon recht häufig Produkte eingestellt, die gefühlt eine größere Nutzerbasis und hohe Popularität haben. Ich sage nur Stichworte wie Google+, Stadia, Google Reader, Google Play Music und vielleicht bald der Google Assistant. Bei all diesen Produkten hätte man in ihrer Hochphase niemals vermutet, dass Google sie einstellen wird – und dennoch hat man es getan. Auch heute gibt es Produkte wie die Websuche, Chrome, Android, Google Maps oder Google Drive, bei denen man eine Einstellung – Stand heute – absolut ausschließen würde.

Umso überraschender, und für Googles Strategen vielleicht auch lehrreich, ist es, dass sich derzeit das Gerücht über eine Einstellung von GMail verbreitet. Obwohl der unten eingebundene Tweet mit dem angeblichen Google-Statement zur Einstellung von GMail nur so vor Satire tropft, wird es zum Teil für bare Münze genommen und weiter geteilt. So weit, dass GMail in den X-Twitter-Trends gelandet ist und GMail selbst den ganzen „Spaß“ mittlerweile in Social Media-Beiträgen aufgegriffen und klargestellt hat.

Schon im Tweet heißt es, dass die Person ein hochrangiger Google-Manager ist (was nicht der Fall ist), der von CEO Sundar Pichai den Auftrag erhielt, das gesamte Gemini-Team aufgrund der jüngsten Woke-Verfehlungen zu feuern. Doch weil der Manager dies wohl akustisch nicht ganz verstanden hat, hat er stattdessen das gesamte GMail-Team gefeuert und somit muss die Mail-Plattform ab dem 1. August eingestellt werden.









Garniert ist das Ganze mit einem umfangreichen Statement, das in Form und Ausdruck von Google stammen könnte. Man gibt als Grund an, dass man die Nutzer mit neuen Technologien und Plattformen begeistern will, zu dem GMail wohl nicht mehr passt. Das lange und dennoch nahezu inhaltsleere Posting findet ihr im obigen Tweet. Genau so würde man ein Statement und die Infos zu einer Google-Einstellung erwarten, daher wird das zum Teil auch geglaubt.

Das wird tatsächlich am 1. August eingestellt

Was die ganze Sache vielleicht noch etwas verstärkt ist, dass Google tatsächlich eine GMail-bezogene Einstellung für den 1. August plant. Allerdings geht es dabei um die reine HTML-Version, die ohnehin nicht einmal im Promillebereich genutzt wird. Es ist zu erwarten, dass in den nächsten Tagen so manche Clickbait-Medien diesen „Spaß“ aufgreifen und das Gerücht weiter verbreiten werden. Also seid vorbereitet…

Man kann das Ganze als Spaß verstehen, doch ich halte es schon für Bedenklich, dass viele Nutzer das tatsächlich glauben – diesen Ruf hat sich Google in den letzten Jahren wirklich hart erarbeitet. Erst zu Beginn des Jahres haben wir euch unsere übliche Liste der eingestellten Google-Produkte gezeigt, die auch im Jahr 2023 wieder sehr gut gefüllt war.

» Google Pay: Die Android-App wird eingestellt – auch US-Nutzer müssen bald zu Google Wallet wechseln

[9to5Google]