Google Assistant: Das Aus rückt näher – der Assistent dürfte bald vollständig von Gemini verdrängt werden

Der Google Assistant war über mehrere Jahre eines der wichtigsten Google-Produkte, das nicht nur in andere Produkte integriert, sondern auch mit eigener Hardware in Form von Smart Speakern, Smart Displays und im erweiterten Sinne den smarten Kopfhörern bedacht wurde. Doch diese Zeiten sind längst vorbei und spätestens mit dem Start von Gemini ist der Abwärtsstrudel des Assistant nicht mehr zu stoppen.



Der Google Assistant hat in seinem recht langen Produktleben sicherlich schon bessere Zeiten erlebt. Denn dieser zählte einmal zu den absoluten Fokusprodukten, an denen nichts und niemand vorbeikam – von der Software über Hardware bis zur Integration in einige Plattformen. Doch von der damaligen Euphorie ist längst nichts mehr zu spüren und gefühlt ist die Weiterentwicklung des Assistant schon vor mindestens zwei Jahren vollständig eingeschlafen.

Schon vor einigen Wochen, noch bevor die Degradierung durch Gemini bekannt wurde, hatte ich hier im Blog darüber philosophiert, dass der Google Assistant an Relevanz verloren hat und wohl demnächst eingestellt werden könnte. An meiner damaligen Einschätzung halte ich fest und wer sich dafür interessiert, kann diese gerne noch einmal vorab lesen. In den letzten Tagen gab es weitere Entwicklungen rund um den Assistant, die das Ganze nicht unbedingt besser gemacht haben.

Denn mittlerweile ist Gemini für Android gestartet und somit sind die bisherigen Spekulationen allesamt durch offiziell angekündigte und umgesetzte Fakten belegt. Zwar ist der Google Assistant nach wie vor vorhanden, doch nach der Lektüre dieses und der oben verlinkten Artikel wird der Eindruck eines vitalen Assistant nicht zu halten sein.









Bisherige Argumente für das Google Assistant-Aus

» Alle Fakten zum erwarteten Assistant-Aus

Gemini ersetzt Google Assistant unter Android

Nutzern der neuen Gemini-App für Android wird die Möglichkeit geboten, dass diese den Google Assistant ersetzt. Konkret geht es darum, dass statt dem Assistant anschließend die Gemini-App auf den Zuruf „Hey Google“ reagiert. Das Ganze ist noch optional, wird es aber sicherlich nicht dauerhaft bleiben. Schon jetzt werden Assistant-Nutzer bei vielen Aufrufen darauf hingewiesen, doch einmal Gemini auszuprobieren. Viel eindeutiger kann man diese Verdrängung kaum umsetzen.

Google Assistant ist nur ein Gemini-Plugin

Was als „Google Assistant with Bard“ gestartet, wurde bekanntlich innerhalb weniger Wochen zu „Gemini“. Statt also den Google Assistant mit KI-Funktionen aufzurüsten, ist es genau andersherum. Der Google Assistant ist in Gemini integriert und hat dadurch mehr oder weniger den Status eines Plugins. Von Eigenständigkeit ist nichts mehr zu spüren. Und wie es so oft ist, werden diese Funktionen sicherlich nicht ewig halb-extern eingebunden.

Gemini erlernt die Assistant-Funktionen

Gemini hat noch Grenzen und ist für einige Dinge auf den Google Assistant angewiesen. Selbst in den Support-Dokumenten ist von einer temporären Situation die Rede, sodass Gemini die bisher noch nicht beherrschten Assistant-Funktionen erlernen soll. Und wenn das soweit ist, wofür braucht es dann noch das Plugin? (siehe oben).

Gemini kommt auf smarte Kopfhörer

Bisher ist Gemini nur im Web und auf Smartphones verfügbar, aber dabei wird es nicht bleiben. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Gemini den Google Assistant auf smarten Kopfhörern ablösen soll und es steht zu vermuten, dass das auf Smart Speakern und Smart Displays recht ähnlich ablaufen wird.









Google Assistant verschwindet von Samsung Smart TVs

Der Google Assistant ist auch auf Smart TVs ein großes Thema und innerhalb von Google TV gar eine zentrale Funktion. Bisher ist in dieser Richtung keine Ablöse bekannt, doch das bereits angekündigte Google Assistant-Aus auf Samsung Smart TVs könnte die Richtung vorgeben. Das hatte zwar etwa mit der Tizen-Plattform und nicht dem Assistant an sich zu tun, die Begründung könnte aber auch in der dafür notwendigen Gemini-Neuentwicklung für Tizen liegen, die Google als nicht lohnenswert einstufen dürfte.

Google schweigt zum Assistant-Schicksal

Ich denke, dass es am derzeitigen Google Assistant-Schicksal kaum einen Zweifel gibt. Dennoch hält man bei Google offiziell daran fest, dass der Assistant weiterentwickelt wird und den Nutzern die bestmögliche Unterstützung bieten soll. Unter der Haube mag das vielleicht der Fall sein, denn Gemini baut ein Stück weit darauf auf, aber als Einzelprodukt hat der Google Assistant weder Relevanz noch einen Platz.

Vermutlich ist die Einstellung längst beschlossen, kann aufgrund des aktuellen Entwicklungsstands von Gemini aber noch nicht verkündet werden. Das typische Google-Schicksal, wenn der Nachfolger bereits vorhanden ist, aber der Vorgänger noch weiterleben muss. Viele Grüße von Play Music, Google Hangouts, Google Podcasts, Searchmash, Inbox und weiteren Produkten.

