Zahlreiche Google-Produkte wurden eingestellt: Diese Produkte kamen 2023 auf den großen Google-Friedhof

Das Jahr 2023 geht morgen mit einem großen Feuerwerk zu Ende und war aus Sicht der Google-Nutzer wieder einmal sehr verlustreich: Denn auch in den vergangenen zwölf Monaten wurden zahlreiche Produkte eingestellt, die ihre Fans gehabt haben dürften. In diesem Jahr waren die Einstellungen zum Teil wieder besonders schmerzhaft, aber es gab auch eine ganze Reihe an eingestellten Produkten, die nur wenige vermissen werden. Wir zeigen euch, welche Google-Produkte 2023 auf den Friedhof wandern mussten.



Google ist ein Unternehmen, das immer wieder unkonventionelle Wege geht, neue Lösungen sucht und dabei sehr gerne experimentiert, ohne Rücksicht auf Verluste zu nehmen. Für ebenso experimentierfreudige Nutzer ist das eine feine Sache, aber wer sich an eines der Produkte gewöhnt, wird das bei der Verkündung der Einstellung sicherlich schnell anders sehen. Es wurden aber auch einige „große“ Produkte eingestellt, die über Jahre angeboten wurden und viele Nutzer gewinnen konnten.

Im Jahr 2023 wurden zahlreiche Google-Produkte eingestellt bzw. deren sehr baldiges Aus verkündet. In diesem Artikel findet ihr eine nicht vollständige Liste aller Produkte, die entweder nicht mehr verfügbar sind oder schon mit einem Bein im Grab stehen und deren Einstellung bereits beschlossen ist. Weiterführende Informationen findet ihr stets hinter den Links zu den ausführlichen Artikeln mit allen Informationen und vielleicht auch Begründungen zu den Einstellungen.

Auch wenn die Liste nicht kurz ist, muss man dazu sagen, dass in den Vorjahren manchmal bedeutendere Produkte eingestellt wurden als im Jahr 2023. Längst Vergangenheit, aber unvergessen, wären da zum Beispiel Google Inbox, Google+, Google Play Music und sehr viel früher der Google Reader. Aber auch in diesem Jahr bleiben Stadia, Google Glass oder der alte Chromecast unvergessen. Schauen wir uns einmal an, von welchen Produkten wir uns in diesem Jahr verabschieden mussten.









Stadia

Gefühlt ist es schon länger her, was sicherlich am langfristigen dahinsiechen der Plattform liegt: Google hat der Spieleplatttform Stadia in diesem Jahr endgültig den Stecker gezogen und sich damit nach nicht einmal drei Jahren von dem Projekt verabschiedet, an dem man so lange gearbeitet hat und eigentlich sehr große Ambitionen hatte. Die Projektarbeit war länger als die Verfügbarkeit der Plattform und schlussendlich ist es für Google zu einem Milliardengrab geworden. Fortsetzung folgt so schnell sicherlich nicht…

» Alle Infos zur Einstellung von Stadia

Chrome Screenshot Tool

Das Google Chrome-Team hat lange Zeit an einem neuen Screenshot-Tool gearbeitet, das es dann doch nicht in die stabile Version des Browsers geschafft hat.

» Alle Infos zum Aus des Chrome Screenshot Tool

Google Assistant in Messages

Der Google Assistant sollte eigentlich in Google Messages einziehen, doch kurz vor dem Rollout hat man das Ganze wieder zurückgezogen. Heute wissen wir, dass das zugunsten der KI-Funktionen in Google Messages geschehen ist, die deutlich leistungsfähiger als der Assistant sind.

» Alle Infos zum Aus von Google Assistant in Google Messages

Grasshopper

Um das Tool ist es ewig schade: Es war ein Werkzeug, das Nutzern die Programmierung näherbringen sollte. Mit vielen einfachen Schritten, die später auch herausfordernd werden konnten, konnten Nutzer die Grundlagen der Programmierung erlernen. Es war eines der vielversprechenden Area 120-Projekte.

» Alle Infos zum Aus von Grasshopper

Google Trips

Google Trips hat über mehrere Jahre und unter unterschiedlichen Plattformen die vergangenen Reisen der Nutzer zusammengefasst und organisiert. Eigentlich prädestiniert für eine Integration in den Google Maps Standortverlauf, doch stattdessen hat man im März den Stecker gezogen.

» Alle Details zum Aus von Google Trips

Google Glass

Google Glass wurde schon vor acht Jahren beerdigt, doch hinter den Kulissen wurde das Projekt in einer Enterprise-Version für Unternehmen fortgeführt. Auch daraus ist nichts geworden und man hat in diesem Jahr die Entwicklung bzw. Produktpflege endgültig eingestellt.

» Alle Infos zum Aus von Google Glass









Chrome-Apps für den Desktop

Die Chrome-Apps für den Desktop werden seit diesem Jahr endgültig nicht mehr unterstützt. Das Konzept war schon sehr alt und längst nicht mehr auf allen Plattformen verfügbar, grundsätzlich waren bereits vorhandene Apps aber bis zu diesem Jahr nutzbar.

» Alle Infos zum Aus der Chrome-Apps für den Desktop

Google Now Launcher

Der Google Now Launcher wurde schon vor Jahren vom Pixel Launcher abgelöst, war aber dennoch weiterhin im Google Play Store verfügbar. In diesem Jahr hat man diesen endgültig eingestellt, denn auch die Nexus-Smartphones werden natürlich längst nicht mehr unterstützt und somit gab es wohl auch keinen Grund mehr, das Produkt weiter zu pflegen.

» Alle Infos zur Einstellung des Google Now Launcher

Google Assistant Smart Displayssch

Die auf Google Assistant basierenden Smart Displays von Drittanbietern werden nicht mehr unterstützt. Google hat den Support eingestellt und damit praktisch allen Smart Displays der ersten Stunde den Stecker gezogen, auch wenn die Hersteller diese möglicherweise noch weiter unterstützt hätten.

» Alle Infos zum Aus der Google Assistant Smart Displays

Nest Smart Home-Pakete

Ein echter Kahlschlag bei Nest, der mittelfristig vielleicht im Aus der Marke Nest enden wird: Nest Secure, Works with Nest und Nest Dropcam wurden eingestellt.

» Alle Details zum Aus der Nest-Pakete

YouTube Stories

Die YouTube Stories sind Geschichte. Das über einen längeren Zeitraum verfügbare Stories-Format wurde durch die faktisch ähnlichen, aber strategisch ganz anders aufgestellten, YouTube Shorts ersetzt. Vermutlich wird die Stories kaum jemand vermissen und die Shorts passen ohnehin besser zur Videoplattform.

» Alle Infos zum Aus der YouTube Stories

Google Chromecast 2013

Ein Support-Ende ist niemals schön, aber wenn es erst nach zehn Jahren eintritt, dann kann man das trotz allem einmal loben: Google unterstützt seit diesem Jahr den Original-Chromecast aus dem Jahr 2013 nicht mehr. Dieser ist nach wie vor problemlos nutzbar, wird aber keine neuen Funktionen oder Sicherheitsupdates mehr erhalten.

» Alle Infos zum Support-Ende des Chromecast

Google Domains

Obwohl Google mehrmals pro Jahr neue Top-Level-Domains freigibt, steigt man aus dem Domainhandel aus. Das hierzulande niemals gestartete Projekt wurde vollständig verkauft und wird glücklicherweise (für die Nutzer) nicht abgewickelt.

» Alle Infos zum Aus von Google Domains









Google Albumarchiv

Das Google Albumarchiv wurde vor vielen Jahren als Übergangslösung zu Google Fotos geschaffen und ist längst in Vergessenheit geraten. Kurzzeitig hat es das Album nur in die Medien geschafft, weil die Einstellung verkündet wurde. Was es überhaupt damit auf sich hatte, finder ihr im folgenden Artikel.

» Alle Details zum Aus des Google Albumarchiv

Pixel Glass

Nicht nur die Entwicklung von Google Glass wurde eingestellt, sondern auch Pixel Glass bzw. das Nachfolge-Projekt für eine solche AR-Brille wird erst einmal nicht weiter verfolgt.

» Alle Infos zum Projekt-Aus von Google Glass

Task Mate

Mit Task Mate hatten US-Nutzer die Möglichkeit, durch das Erfüllen simpler Aufgaben etwas Taschengeld zu verdienen. Wer auf einen Europa-Start gehofft hat, kann die Hoffnung nach der Einstellung der Plattform nun endgültig begraben.

» Alle Infos zur Einstellung von Task Mate

AI Test Kitchen

Das AI Test Kitchen war eine Art Spielwiese für neue KI-Produkte. Doch weil mittlerweile viele Produkte einen eigenen Labs-Bereich haben oder die KI nur in eingeschränkten Betas verfügbar ist, wird diese nicht mehr gebraucht.

» Alle Infos zum Aus des AI Test Kitchen

Chromecast Gastmodus

Der Gastmodus des Chromecast war sehr nützlich, ist seit diesem Jahr aber leider nicht mehr verfügbar. Mit diesem war es für andere Nutzer möglich, Inhalte auf dem Chromecast zu streamen und zu steuern.

» Die Infos zum Aus des Chromecast Gastmodus

Pixel Pass

Das Smartphone-Abo wurde nach nur zwei Jahren wieder eingestellt. Übrigens kurz bevor die ersten Nutzer ein neues Smartphone erhalten hätten. Leider hat es diese Abo-Form niemals nach Europa geschafft, obwohl der Markt für dieses Komplettpaket sicherlich vorhanden wäre.

» Alle Details zum Ende des Pixel Pass Abo

Click to Call

Mit dem Chrome-Browser ließen sich über viele Jahre Telefonnummern anklicken und diese zum Rufaufbau an das Smartphone weiterleiten. Seit Spätsommer diesen Jahres ist das leider nicht mehr möglich. Wieder eine Einstellung bei der man sich fragt, warum man so etwas nicht einfach beibehalten kann.

» Alle Infos zum Aus der Click to Call-Funktion









Google Play Filme und Serien

Der langsame Tod von Google Play Filme und Serien ist in der vorletzten Runde, denn die App ist jetzt nicht mehr verfügbar. Nutzer müssen zum entsprechenden YouTube-Tab oder dem Shopping-Tab unter Google TV wechseln.

» Alle Infos zum Aus von Google Play Filme und Serien

Zoom-Calls auf Smart Displaysn

Auf Smart Displays mit Google Assistant-Oberfläche ist es nun nicht mehr möglich, einen Zoom-Videocall zu führen. Die Unterstützung für Zoom wurde entfernt, stattdessen kommt eine Art „Google Duo“ zurück, das eigentlich schon im vergangenen Jahr eingestellt wurde.

» Alle Infos zum Zoom-Aus auf Smart Displays

Google Kamera Photosphere

Die Google Kamera verliert die Möglichkeit zur Aufnahme der Photosphere-Bilder. Dabei handelt es sich um 360 Grad-Aufnahmen, die einige Jahre sehr populär gewesen sind, aber rein faktisch kaum noch anzutreffen waren.

» Alle Infos zum Aus der Google Kamera Photosphere

—

Das ist schon eine wirklich lange Liste mit einigen bedeutenden Verlusten. Leider wird es wohl im Jahr 2024 so weitergehen, denn Google hat bereits die ersten Einstellungen verkündet (mehr dazu in einem späteren Artikel) und bei der langen Liste an Produkten und Plattformen ist ein Aus oder ein Wandel zu Nachfolgeprodukten kaum vermeidbar. Auch 2024 werden wir euch auf dem Laufenden halten und sicherlich den einen oder anderen Artikel unter dem Tag Schliessung veröffentlichen müssen.

