Smart Home: Google stellt Nest Secure, Works with Nest und Dropcam ein – viele Nutzer erhalten Ersatz

Google führt offenbar einen Frühjahrsputz im Smart Home-Segment durch und hat schlechte Nachrichten für viele Nutzer, die sich in den vergangenen Jahren auf Google-Plattformen verlassen haben: Jetzt hat man angekündigt, dass die Schnittstelle Works with Nest vollständig eingestellt wird, dass Überwachungskameras von Dropcam bald den Dienst versagen und auch das Nest-Sicherheitssystem nicht fortgeführt wird.



Works with Nest wird eingestellt

Erst vor wenigen Tagen wurde angekündigt, dass Google Drittanbieter-Smart Display den Stecker zieht und fast parallel dazu werden die Aktivitäten von Nest zurechtgestutzt: Das vor einigen Jahren wichtige Label Works with Nest wurde schon vor längerer Zeit pausiert und bald zieht man den Stecker. Ab dem 29. September 2023 wird die Schnittstelle nicht mehr funktionieren und alle darauf angewiesenen Verbindungen werden nicht mehr funktionieren.

Starting Sept. 29, those connections will no longer work and you will lose access to them.