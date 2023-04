Smart Home-Überwachung: Google Home unterstützt bald viele weitere Kameras – Reolink, Arlo, TP-Link & Co

Die Google Home-App zur Smart Home-Steuerung erhält derzeit einen ganzen Schwung an Updates und offenbar steht die nächste große Aktualisierung schon vor der Tür. Die nächste Runde wird vor allem Nutzer von Überwachungskameras freuen, die kein Nest-Logo am Gehäuse haben: Bei vielen Nutzern taucht in diesen Tagen die Unterstützung für externe Kameras von Arlo bis Reolink auf.



Die neueste Generation der Google Home-App stellt die Smart Home-Kontrolle in den Mittelpunkt und besitzt einen neuen Kamera-Hub mit einfachem Zugriff auf das Livebild. Bisher werden allerdings nur Kameras von Google Nest vollständig unterstützt, die aber im Vergleich zur App deutlich weniger verbreitet sind. Das weiß man auch bei Google und arbeitet jetzt daran, Kameras vieler weiterer Marken an dieser Stelle zu integrieren.

Erste Nutzer erhalten in diesen Tagen die Möglichkeit, Kameras von Reolink, Arlo, Wyze, TP-Link und weiteren Marken wie Xiaomi, Yi, Tellur, Tuya und Nooie einzubinden. In den meisten Fällen ist die Einrichtung möglich und auch der Zugriff auf das Kamerabild funktioniert, wenn auch nicht in der schicken Live-Vorschau der Nest-Oberfläche. Welche Voraussetzungen für die Nutzung gegeben sein müssen, ist mangels Ankündigung und während des Testlaufs noch nicht bekannt.

Dennoch kann man bei der breiten Unterstützung wohl schon jetzt sagen, dass externe Kameras schon sehr bald genauso einfach integriert werden können wie die Nest-Geräte.

» Android: Neue Google-App Cross-Device Service soll Android-Apps auf Chromebooks streamen (Galerie)

» Android 13 & Android 14: Google arbeitet an Nearby Calling – Anrufe auf Tablet oder Smart Display streamen

[9to5Google]