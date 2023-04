Android: Neue Google-App Cross-Device Service soll Android-Apps auf Chromebooks streamen (Galerie)

Google arbeitet seit längerer Zeit daran, Brücken zwischen den wichtigen Betriebssystemen Android und ChromeOS zu schaffen, die die gemeinsame Nutzung vereinfachen oder überhaupt erst ermöglichen sollen. Jetzt hat man eine neue Android-App veröffentlicht, die offenbar die Grundlage für ein umfangreiches neues Feature legt, das schon sehr bald angekündigt werden dürfte.



Viele Menschen dürften sowohl mit dem Smartphone als auch einem Desktopgerät arbeiten bzw. beide parallel nutzen, ohne dass es vernünftige Brücken zwischen diesen Welten gibt. Nachdem man vor wenigen Tagen den Startschuss für Nearby Share für Windows gegeben hat, folgt jetzt der nächste Schritt in Richtung ChromeOS, den man grundlegend schon Anfang 2022 angekündigt hat. Im Google Play Store wurde die neue App „Google Cross-Device Services“ veröffentlicht.

Die Beschreibung der App klingt schon sehr interessant und ist auch in deutscher Sprache verfügbar:

Mit dieser App können Sie beispielsweise auf eine Nachricht antworten, den Status einer Mitfahrgelegenheit prüfen oder Ihre Einkaufsliste von Ihrem Chromebook aus starten/bearbeiten. Das spart Zeit und ermöglicht es Ihnen, sich auf Ihr Chromebook zu konzentrieren, ohne das Gerät wechseln zu müssen.

Unterstützt wird das Ganze von einer Reihe von Screenshots, die im Folgenden eingebunden sind und zeigen, wie diese Zusammenarbeit von Android und ChromeOS aussehen soll. Wenig überraschend ist es so, dass die Smartphone-Funktionalität vom Desktop aus nutzbar sein soll. Dafür lassen sich Benachrichtigungen synchronisieren, bestimmte Apps direkt in ein Overlay streamen und somit vom Chromebook-Desktop fernsteuern. Schaut euch einmal die folgenden Bilder an, um einen ersten Eindruck zu erhalten.

















Obiger Screenshot stammt von Mitte 2021 und zeigt, wie lange man schon an diesem Feature arbeitet. Damals noch als „Project Eche“, angebunden an den bereits verfügbaren Chrome Phone Hub. Allerdings ist auch heute noch nicht ganz klar, wie das App-Streaming funktioniert. Ist es ein echtes visuelles Streaming inklusive App-Fernsteuerung oder wird nur die App-Logik gestreamt und auf dem Chromebook ausgeführt? Beides wäre denkbar.

Die im Google Play Store gelistete App lässt sich auf vielen Android-Smartphones installieren, hat derzeit aber noch keinen Effekt. Auf den Pixel-Smartphones soll der App-Rumpf wohl vorinstalliert sein und sich in den nächsten Tagen von selbst aktualisieren. Es ist davon auszugehen, dass man eine engere Android-Chromebook-Verbindung vorbereitet, die man dann schon bald auf der Google I/O Anfang Mai oder kurz zuvor ankündigen kann. Auf den Screenshots zeigt sich das Datum „13. Juni“ und „Pixel 7 Pro“.

» Android: Google startet Nearby Share für Windows – neue App für einfachen Dateiaustausch jetzt verfügbar

» Android: Der Google Now Launcher wird eingestellt – Vorgänger des Pixel Launcher verschwindet in Kürze

[9to5oogle]