Google Earth: Eine Zeitreise durch vier Jahrzehnte – App zeigt Veränderung der Erde + historische Satellitenbilder

Die 3D-Kartenplattform Google Earth bietet viele beeindruckende Aufnahmen und Möglichkeiten, steht aber dennoch ein wenig im Schatten von Google Maps. Mit der angeschlossenen Timelapse-Plattform können Nutzer nicht nur um die Welt, sondern auch durch die Zeit reisen – mittlerweile durch vier Jahrzehnte. Jetzt erhält die Plattform neue Satellitenfotos der letzten zwei Jahre und zeigt weitere interessante Entwicklungen auf der Erde.



Wir haben euch schon vor einiger Zeit die Google Timelapse-Plattform vorgestellt, die im vergangenen Jahr als offizielles Feature in Google Earth integriert wurde. Tatsächlich ist das Feature überhaupt nicht neu, aber es wurde mit neuem Datenmaterial versorgt, das eine Reise durch fast 40 Jahre der Erdgeschichte ermöglicht. 40 Jahre sind für die Erdgeschichte natürlich gar nichts, aber an einigen Stellen dieser Welt gibt es sehr große, meist durch den Menschen erwirkte, Veränderungen.

Bisher deckte man die Jahre 1984 bis 2020 ab, jetzt kommen mit 2021 und 2022 zwei weitere Jahre dazu, über die die Entwicklung einiger Gebiete verfolgt werden kann.

Unser Planet hat in den vergangenen 50 Jahren rasante Umweltveränderungen erfahren – mehr als jemals zuvor in der Geschichte der Menschheit. Viele von uns haben diese Veränderungen in ihrem eigenen Umfeld erlebt. Ich selbst war unter den Tausenden von Menschen, die während der Waldbrände in Kalifornien im letzten Jahr aus ihren Häusern evakuiert werden mussten. Für andere Menschen hingegen fühlen sich die Auswirkungen des Klimawandels, wie z. B schmelzende Eiskappen und schrumpfende Gletscher, abstrakt und weit weg an. Mit Timelapse in Google Earth haben wir ein klareres Bild unseres sich verändernden Planeten direkt vor unseren Augen – eines, das nicht nur Probleme, sondern auch Lösungen aufzeigt, und natürlich all die faszinierend schönen Naturphänomene, die sich über Jahrzehnte hinweg entfalten.









Ihr könnt euch Timelapse direkt in Google Earth oder unter der URL g.co/timelapse ansehen. Viele Einblicke in die Technologie hinter dieser Plattform sowie interessante Orte zum Ansehen findet ihr in der Ankündigung des Google-Blogs. Google möchte diese Plattform in den nächsten zehn Jahren jährlich aktualisieren und die Veränderung der Welt dokumentieren bzw. diese Veränderungen den Menschen vor Augen führen. Immerhin für 2023 hat man das Versprechen bisher eingehalten.

Die Technologie hinter Timelapse

In Zusammenarbeit mit der NASA und einigen anderen Bildlieferanten konnte das Google Earth-Team Aufnahmen der Erde bis zurück ins Jahr 1984 erhalten und hat diese in mühsamer Kleinarbeit zu dem globalen Bild und Millionen kleinen Videos zusammengestellt. Herausgekommen sind insgesamt 37 Fotos mit einer Auflösung von 4,4 Terapixel die jeweils die gesamte Erde abbilden – ein Bild für jedes Jahr. Dieses wiederum wurde dann in 25.000.000 einzelne Tiles aufgeteilt, die tatsächlich Videos statt Bilder zeigen – teilweise in überlappender Form.

