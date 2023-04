Pixel Tablet: Googles neues Tablet kommt schon bald – FCC-Leak verrät UWB-Verbindung (Specs + Video)

Google wird in wenigen Wochen das neue Pixel Tablet vorstellen, das bereits mehrfach offiziell in Aussicht gestellt wurde und sich schon häufiger bei Leakern gezeigt hat. Jetzt nimmt das Tablet die mutmaßlich letzte Hürde vor der offiziellen Präsentation und verrät noch einmal ein neues Detail: Das Pixel Tablet ist bei der US-amerikanischen Behörde FCC aufgetaucht und wird mit UWB gelistet.



Schon seit knapp einem Jahr wissen wir offiziell, dass Google ein neues Pixel Tablet auf den Markt bringt, doch erst in den nächsten Wochen wird es die offizielle Präsentation und vielleicht auch schon im kommenden Monat den Verkaufsstart geben. Jetzt hat die US-amerikanische Telekommunikationsbehörde FCC das Pixel Tablet offiziell abgesegnet und somit die letzte Hürde vor dem Marktstart aus dem Weg geräumt. Wie üblich sind von der FCC nur Details zur drahtlosen Verbindung zu erfahren, die aber in diesem Fall noch einmal etwas Neues verraten.

Wir wissen jetzt, dass das Pixel Tablet UWB unterstützen wird, also eine Nahkommunikation, die etwa in Türschlössern von Autos verwendet wird. Es wurde erwartet, dass Google UWB auch im Tablet verbaut, vor allem für den Smart Home-Einsatz, doch in den bisherigen Datenblättern tauchte diese Information nicht auf. Es ist gut möglich, dass die erwartete optionale Stifteingabe ebenfalls auf UWB setzt, doch Details zum Einsatz sind von der FCC nicht zu erfahren.

Auch im Pixel 6 Pro sowie in den Pixel 7-Smartphones ist UWB verbaut, sodass die Nutzung in den meisten zukünftigen Pixel-Produkten keine große Überraschung ist. Weiterhin verrät das FCC-Listing, dass Google dem Tablet Bluetooth und WLAN spendiert, aber davon sind wir natürlich ohnehin ausgegangen. Das Pixel Tablet trägt die Bezeichnung GTU8P.









Bisher bekannte Spezifikationen des Pixel Tablet

Display: 10,95 Zoll mit 2560 x 1600 Pixel

SoC: Tensor G2

Speicher: 256 Gigabyte

Arbeitsspeicher: 8 Gigabyte Samsung LPDDR5 RAM

Kamera: Tablet-üblich, eine vorn und eine hinten

Sicherheit: Fingerabdruckleser an der Seite

Weiteres: Bluetooth, Wifi, UWB, möglicherweise Stifteingabe

Betriebssystem: Android 13 QPR2

Es wird erwartet, dass Google das Pixel Tablet rund um die Google I/O Anfang Mai vorstellen wird und bereits Ende Mai oder Anfang Juni auf den Markt bringen wird. Parallel zu den beiden Smartphones Pixel 7a und Pixel Fold.

