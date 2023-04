Android: Update für die Pixel-Smartphones verzögert sich erneut – bisher kein Rollout des April-Patch

Google hat gestern Abend wie erwartet das Android-Sicherheitsupdate für den Monat April veröffentlicht, das einen ganzen Schwung an Bugfixes und gestopften Lücken im Gepäck hat. Doch auch in diesem Monat scheint es Probleme mit dem Pixel-Update zu geben, denn erneut hat man kein separates Pixel-Update veröffentlicht, schweigt in den Communities und hat auch den Rollout auf die Pixel-Smartphones noch nicht angestoßen.



Im März gab es erstmals seit längerer Zeit wieder Verzögerungen rund um die monatlichen Pixel-Updates, was im Vormonat vor allem wegen des Pixel Feature Drop und Android 13 QPR2 sehr ärgerlich gewesen ist. In diesem Monat dürfte das separate Update für die Pixel-Smartphones ohnehin etwas kleiner ausfallen, aber dennoch wundern sich Nutzer über die Verzögerung. Diese bringt es mit sich, dass das Sicherheitsupdate für den Monat April noch nicht auf die Pixel-Smartphones ausgerollt wird.

So wie schon im März, gibt es von Google keine offizielle Äußerung zur Verzögerung. In den Community-Foren ist es still, das Pixel-Bulletin wurde nicht veröffentlicht und auch der übliche Verweis vom Android-Bulletin zum Pixel-Bulletin ist in diesem Monat nicht vorhanden. Gut möglich, dass die Probleme des Vormonats auch im April noch nicht überwunden sind. Man hatte sich zwar nicht offiziell zu den März-Verzögerungen geäußert, aber es ist davon auszugehen, dass die Tensor-Sicherheitslücke der Grund gewesen ist.

Es ist anzunehmen, dass sich das Pixel-Update erneut um eine Woche verschiebt, genau können wir das aber nicht wissen. Auch ein Release heute Abend ist möglich. Außerdem erwarten wir für diese Woche die erste Android 14 Beta, die man wohl nicht vor dem April-Update veröffentlichen kann / will. Wir halten euch auf dem Laufenden…

