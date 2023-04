Android: Abgeschnittene Screenshots wiederherstellen – Google war seit Jahren über die Lücke informiert

Kürzlich wurde eine schwere Lücke im Pixel Screenshot-Editor bekannt, die alle in den letzten Jahren mit diesem Tool bearbeiteten Bildschirmfotos betrifft und deren Wiederherstellung ermöglicht. Google hat das Problem schnell behoben, aber das hätte man schon sehr viel früher tun müssen: Jetzt gibt es Hinweise darauf, dass Google schon vor vier Jahren über die Ursache des Problems informiert wurde.



Es ist das Worst-Case einer Bildbearbeitung: Abgeschnittene oder übermalte Bereiche, die vor allem im Fall von Screenshots meist absichtlich zensiert werden, lassen sich vollständig wiederherstellen. Denn die vermeintlich entfernten Informationen sind zwar nicht mehr sichtbar, aber weiterhin in der Datei gespeichert. Daher lassen sie sich mit einem speziellen Tool auch wieder sichtbar machen. Jetzt wissen wir: Es betrifft vermutlich nicht nur den Pixel Editor.

Wie jetzt bekannt wurde, wurden Googles Entwickler schon vor vier Jahren über die Ursache des Problems informiert, haben aber nicht darauf reagiert. Ganz im Gegenteil, die Problemmeldung wurde irgendwann kommentarlos geschlossen. Die Ursache liegt in einer undokumentierten Änderung einer Android-API. Diese API hat die nicht mehr sichtbaren Bildinformationen zuvor abgeschnitten, während das in der neuen Version nicht mehr der Fall war. Doch weil diese Änderung nicht dokumentiert wurde, ist das den Entwicklern des Pixel Screenshot Editor nicht aufgefallen. Auch das Pixel-Team ist scheinbar nicht tiefer in die Android-Entwicklung eingebunden als andere Hersteller.

Problematisch daran ist, dass nicht nur das Pixel-Team nichts von dieser Änderung wusste, sondern mutmaßlich auch viele weitere Entwickler. Gut möglich, dass auch andere Bildbearbeitungen betroffen sind, ohne dass das bisher bekannt ist.

