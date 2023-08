Künstliche Intelligenz: Google stellt AI Test Kitchen ein – Portal für KI-Experimente wird wohl nicht mehr benötigt

Google setzt seit vielen Jahren auf die Künstliche Intelligenz und hat in der Vergangenheit unzählige Experimente in diesem Bereich gestartet, die zum Teil nur kleinen Nutzergruppen vorbehalten waren. Erst im vergangenen Jahr wurde das Portal Google AI Test Kitchen gestartet, das jetzt schon wieder obsolet geworden ist. Die App wurde bereits aus den App Stores entfernt und die Funktionalität entfernt.



Mit dem KI-ChatBot Bard hat Google in diesem Jahr endlich die großen Ambitionen rund um die Künstliche Intelligenz gestartet, die in den letzten Monaten immer wieder mit neuen Features versehen wurden. Schon jetzt hat Bard einen großen Funktionsumfang bzw. hat eine Reihe von Ablegern erhalten, die zusätzliche Features bieten. Von Bildgeneratoren über die Zusammenfassung von Inhalten bis hin zu den generativen Funktionen in Google Workspace.

Wohl auch aus diesem Grund wird das erst vor gut einem Jahr gestartete AI Test Kitchen nicht mehr benötigt. Dabei handelt es sich um ein Portal, das KI-Experimente zum Ausprobieren bereithalten sollte. Sowohl in einem Webportal als auch direkt auf dem Smartphone, wofür es eine eigene App gegeben hat. Jetzt wurden die Apps allerdings nach etwa 14 Monaten aus den App Stores zurückgezogen und auch die Funktionalität der bestehenden Apps eingeschränkt. Die Experimente lassen sich nicht mehr ausprobieren.

Die drei Experimente zum Start ermöglichten es, ein hochgeladenes Bild zu beschreiben, eine Aufgabenliste in Sub-Aufgaben aufzuteilen sowie die Unterhaltung mit einem imaginären Hund. Zwar ist auch Bard selbst noch in einer experimentellen Phase, aber dennoch wäre es sicherlich nicht schlecht gewesen, ein solches Testportal fortzuführen.

[AndroidPolice]