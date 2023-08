YouTube: Künstliche Intelligenz generiert automatische Inhaltsangabe – neue Funktion bereits im Testlauf

Google rüstet immer mehr Produkte mit der generativen Künstlichen Intelligenz auf und jetzt startet man den ersten Testlauf bei YouTube. Bei ersten Nutzern und Videos werden nun automatisch generierte Inhaltsangaben angeboten, die den Nutzern sehr schnell zeigen sollen, worum es in dem Video geht. Das kann sehr viel Zeit sparen, soll die von den Uploadern eingegebene Beschreibung aber nicht ersetzen.



Eine große Stärke der generativen Künstlichen Intelligenz ist es, Inhalte zusammenzufassen. Google bietet das bereits bei Bard, innerhalb von Google Workspace und separat auch bei GMail an – allerdings noch nicht für alle Nutzer und Sprachen. Jetzt erweitert man den Kreis der Produkte um YouTube, denn dort kann es sich besonders lohnen, Inhalte zusammenzufassen. Denn wer erst nach Minuten feststellt, dass ein Video nicht das liefert, was der Titel verspricht, hat einiges an Lebenszeit verschwendet.

Wir beginnen mit dem Testen automatisch generierter KI-Zusammenfassungen auf YouTube, damit Sie eine kurze Zusammenfassung eines Videos leichter lesen und entscheiden können, ob es für Sie geeignet ist. Zunächst können Sie diese Zusammenfassungen auf Wiedergabe- und Suchseiten sehen. Wir hoffen zwar, dass diese Zusammenfassungen hilfreich sind und Ihnen einen schnellen Überblick darüber geben, worum es in einem Video geht, sie ersetzen jedoch nicht die Videobeschreibungen (die von den Erstellern verfasst werden!).

Man nennt kaum Details und zeigt auch keine Screenshots. Die Zusammenfassung soll sowohl auf der Videoseite als auch innerhalb der Suchergebnisse sichtbar sein, dürfte also recht kurz gehalten sein. Unklar bleibt, ob tatsächlich das Video mit Bewegtbild vollständig analysiert wird, oder man eher auf die Audiospur setzt. Denn dank Spracherkennung gibt es für sehr viele Videos automatisch generierte Transkripte, die dann wieder die gleiche Ausgangslage wie bei Google Docs oder GMail haben.

Derzeit testet man das mit einigen wenigen Nutzern und Kanälen in englischer Sprache.

