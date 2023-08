Android: Das ist die neue Fitbit-App – Google zeigt die neuen Oberflächen im Detail (Screenshots & Videos)

Google hatte schon kurz nach der Übernahme von Fitbit angekündigt, an der Plattform festzuhalten und hat diese seitdem immer wieder mit neuen Features versorgt. Jetzt steht ein großer Neustart der Fitbit-App für Android vor der Tür, der in diesen Tagen für erste testwillige Nutzer ausgerollt wird. Im Google-Blog wurde die neue App bereits ausführlich vorgestellt, die sowohl funktionell als auch in puncto Design an vielen Stellen nachlegt.



Mit Fitbit und Google Fit betreibt Google seit der Übernahme gleich zwei Fitnessplattformen, an denen man kurioserweise wohl auch in Zukunft festhalten wird, denn beide erhalten immer wieder Updates. Jetzt hat man ein großes Update für die Android-App der Fitbit-Plattform angekündigt, das diese in vielen Punkten modernisiert und mit zusätzlichen Funktionen ausstattet. Interessanterweise sieht es Google Fit zumindest in der Grundstruktur recht ähnlich.

Die neue App erhält ein neues Material-Design, soll das Tracking ohne Fitbit-Gerät vereinfachen und eine Synchronisierung mit den Google-Servern bieten. Für das Tracking will man die Algorithmen verbessert haben, sodass diese auch bei der Aufzeichnung von Jogging oder Fahrradfahren detaillierte Live-Werte zeigen können. Auch das erinnert recht stark an Google Fit. Der Zugriff wird zukünftig nur mit Google-Konto möglich sein, dennoch unterstreicht man noch einmal, dass diese Daten nicht für Google-Werbung verwendet werden. Das war damals eine Auflage dafür, dass Fitbit übernommen werden durfte.

Das neue Design setzt auf drei Tabs: Heute, Coach und das eigene Profil (You). Es scheint recht offensichtlich, welche Informationen in diesen Bereichen untergebracht werden, aber man beschränkt sich nicht nur auf die Ankündigung, sondern zeigt diese auch ausführlich inklusive Videos von der neuen Oberfläche.









Heute-Tab

Auf der aktualisierten Registerkarte „Heute“ sehen Sie Ihre Top-Statistiken auf einen Blick. Passen Sie ganz einfach an, welche Messwerte Sie anzeigen möchten, basierend auf Ihren persönlichen Zielen – ob es darum geht, aktiver zu sein, besser zu schlafen oder Ihren Stress zu bewältigen. Visualisieren Sie Ihre Fortschritte im letzten Tag, Monat oder Jahr besser mit konsistenteren Diagrammen, Grafiken und Symbolen, die Ihre Gesundheitstrends anzeigen.

Coach-Tab

Gehen Sie zur neuen Registerkarte „Coach“, um motivierende Gesundheits- und Fitnessinhalte zu finden. Hier können Sie eine kuratierte Liste von Workouts und Achtsamkeitssitzungen durchsuchen. Darüber hinaus schaltet Ihr Fitbit Premium-Abonnement 2 noch mehr Inhalte frei, wie HIIT- und Tanz-Cardio-Kurse. Egal, ob Sie fit bleiben, sich gesünder ernähren oder besser schlafen möchten, mit neuen Filtern können Sie die gesuchten Inhalte leichter finden. Filtern Sie Trainings beispielsweise danach, wie viel Zeit Sie haben und welche Ausrüstung Sie verwenden möchten, um die perfekte Sitzung zu finden.

You-Tab

Auf der neuen Registerkarte „Ich“ können Sie persönliche Daten und Ziele anpassen, Community-Verbindungen verwalten und Erfolge mit neu gestalteten Abzeichen verfolgen. Navigieren Sie hierher, um über Ihre Fortschritte nachzudenken, auf Bewertungen und Berichte zuzugreifen und mit den Menschen in Kontakt zu treten, die Ihnen am wichtigsten sind.









Die Schwerpunkte der neuen App

Eine visuelle Auffrischung: Das völlig neue Design umfasst eine verfeinerte Farbpalette sowie aktualisierte Fotos und Illustrationen, die die Menschen präsentieren, die Fitbit-Produkte jeden Tag verwenden. Darüber hinaus helfen Ihnen aktualisierte Symbole dabei, Ihre Lieblingsaktivität schnell zu finden, und neue konsistente Diagramme heben Ihre Gesundheits- und Wellnesstrends besser hervor.

Einfachere Möglichkeiten, Ihre Gesundheit zu verfolgen: Es ist jetzt einfacher, Informationen wie Schritte, Bewegung und Wasseraufnahme auf Ihrem Telefon zu protokollieren, sodass Sie Ihre Ziele auch ohne Fitbit-Gerät verfolgen können. Und wenn Sie einen Spaziergang, einen Lauf oder eine Wanderung auf Ihrem Telefon verfolgen, haben wir das Erlebnis aktualisiert, um Ihnen eine genauere Schrittzählung und die Möglichkeit zu bieten, relevante Informationen schnell anzuzeigen – einschließlich einer Live-Ansicht Ihrer Route auf der Karte.

Sichere und private Dateneinstellungen: Unterstützt durch die branchenführenden Datenschutz- und Sicherheitsfunktionen von Google bietet die App ein leicht verständliches Datenschutzerlebnis mit einheitlichen Steuerelementen zur Verwaltung Ihrer Fitbit-Daten und -Berechtigungen. Und Ihre Fitbit-Gesundheits- und Wellnessdaten werden nicht für Google-Anzeigen verwendet und getrennt von den Google-Anzeigendaten aufbewahrt.

Die neue Fitbit-App soll ab Herbst für alle Nutzer ausgerollt werden, ausgewählte Nutzer können diese aber schon jetzt nach einer Einladung ausprobieren. Vermutlich wird man diese Einladungen im Laufe der nächsten Woche immer umfangreicher versenden, sodass noch vor der Freischaltung alle Nutzer daran teilhaben können.

