Google Chromecast: Google zieht dem Streaming-Stick den Stecker – Performance-Einbußen werden erwartet

Es ist kaum zu glauben, aber der erste Google Chromecast ist mittlerweile zehn Jahre alt und nach über einem Jahrzehnt am Markt ist dann auch die Zeit gekommen, in der Google den Support einstellt. Im Rahmen des gestern angekündigten Chromecast-Update hat man in einem kurzen Statement mitgeteilt, dass Chromecast der ersten Generation ab sofort nicht mehr unterstützt wird. Das allein ist unschön, aber für treue Nutzer nicht ganz so schlimm. Sorgen muss man sich eher um den zweiten Satz des Statements:

Der Support für Chromecast (1. Generation) wurde eingestellt, was bedeutet, dass diese Geräte keine Software- oder Sicherheitsupdates mehr erhalten und Google keinen technischen Support für sie bietet. Benutzer stellen möglicherweise einen Leistungsabfall fest.

Man warnt davor, dass Nutzer möglicherweise schon bald Performance-Einbußen feststellen werden. Begründet wird das nicht und ohne Updates gäbe es eigentlich keinen Grund, dass sich etwas ändert. Daher könnte man davon ausgehen, dass es schon bald ein größeres Update für das Cast-Protokoll gibt, das den altehrwürdigen Stick etwas in die Knie zwingen könnte. Das letzte Update erhielt der Stick im November 2022 mit einem nicht näher beschriebenen Patch. Es war das erste Update seit drei Jahren, und wie wir jetzt wissen, leider das letzte.

Nach zehn Jahren darf man sich wirklich nicht beschweren, denn der Google Chromecast wurde gerade in den ersten Jahren immer wieder verbessert und an die Grenzen des technisch machbaren gebracht. Insgesamt betrachtet sicher eines der erfolgreichsten und besten Hardware-Produkte aus dem Hause Google.

