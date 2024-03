Pixel Feature Drop: Google bringt neue Funktionen auf die Pixel-Smartphones – alle Details (Galerie & Video)

Google legt wieder bei den Pixel-Smartphones nach, denn man hat vor wenigen Minuten das jüngste Pixel Feature Drop veröffentlicht, das nach dem überraschenden Januar-Update das erste reguläre in diesem Jahr ist. Das Pixel Feature Drop für den Monat März bringt eine Reihe von Neuerungen auf die Pixel-Smartphones, auf das Pixel Fold und auch auf das Pixel Tablet. Wir zeigen euch, worauf ihr euch in den nächsten Stunden freuen könnt. Zusätzlich gibt es auch Android 14 QPR2



Google hat ein neues Pixel Feature Drop veröffentlicht, das eine ganze Reihe von Verbesserungen im Gepäck hat, mit denen man guten Gewissens in das Feature Drop-Jahr starten kann. Hier ein ausführlicherer Blick auf das Pixel Feature Drop für die Smartphones, das im Laufe der nächsten Tage für die aktuellen Geräte ausgerollt werden soll.

Instagram nutzt die Pixel-Kamera

Eure Pixel Smartphones nehmen atemberaubende Videos mit brillanten Farben, hellerer Intensität und höherem Kontrast auf. Ihr könnt jetzt lebhafte 10-Bit-HDR-Videos auf Instagram Reels hochladen und teilen, sowie wunderschöne Ultra HDR-Fotos auf euren Instagram-Feed hochladen und teilen. Möglich macht das die Öffnung der Pixel Kamera-Algorithmen für andere Apps, wobei Instagram eine der ersten ist, die alle Technologien ausnutzt.

Circle to Search für die Pixel 7-Smartphones

Erst vor wenigen Wochen hat Google Circle to Search angekündigt, das zuerst auf dem Galaxy S24 und nur einen Tag später auf den Pixel 8-Smartphones Premiere feierte. Einen technischen Grund gibt es dafür nicht, daher öffnet man dieses Feature nun langsam für andere Geräte. Ab sofort dürfen sich Nutzer der Pixel 7-Smartphones freuen, beim nächsten Mal vermutlich alle Pixel-Nutzer und darauffolgend alle Android-Nutzer.

» Alle Infos zu Circle to Search









Verbessertes Fitness-Tracking mit der Pixel Watch

Gute Nachrichten für alle Nutzer der Pixel Watch, denn diese erhalten nun viele Software-Feature der Pixel Watch 2. Den Anfang machen die neuen Fitness-Funktionen rund um das Tracking, den Abruf der aufbereiteten Statistiken sowie das im nächsten Punkt separat angekündigte Fitbit-Relax. Zu den Neuerungen gehören das Tempotraining, das Tempoziel, das Herzfrequenzzonen-Training sowie die automatische Erkennung von Beginn und Ende eines Trainings. Außerdem gibt es eine ganz neue Fitness-Oberfläche.

Fitbit Relax für Workout-Pausen

Nach dem Training oder wann immer ihr euch Zeit nehmen möchtet, um euren Körper und euren Geist zu beruhigen, könnt ihr jetzt die Fitbit Relax App auf der Pixel Watch der ersten Generation verwenden, die euch durch eine Atemübung direkt an eurem Handgelenk führt. Ihr könnt in der App verfolgen, wie viele Momente der Achtsamkeit ihr im Laufe der Zeit absolviert habt.









ÖPNV-Routen auf der Smartwatch

Mit den Wegbeschreibungen zu öffentlichen Verkehrsmitteln auf Google Maps für Wear OS kann das Smartphone jetzt in der Tasche bleiben. Denn ihr könnt mit nur einem Blick auf der Smartwatch die wichtigsten Navigationsanweisungen zum ÖPNV abrufen. Ihr seht Abfahrtszeiten und Umstiege für Busse, Züge, Fähren und alle anderen verfügbaren Verkehrsmittel. Außerdem gibt es eine kompassgesteuerte Navigation zum Haltepunkt oder nächsten Bahnhof.

Wer es also mal wieder etwas eiliger hat, um zum nächsten Verkehrsmittel zu gelangen, muss dafür nicht unbedingt das Smartphone in die Hand nehmen, sondern kann sich direkt auf der Smartwatch informieren lassen. Rein technisch ist das keine große Sache, aber in puncto Komfort erinnert das ein wenig an Googles damaliges Smart Glasses-Versprechen, bei dem man solche Funktionen schon vor über zehn Jahren gezeigt hat.

Verbessertes Screen Sharing

Manchmal möchtet ihr bei einem Videogespräch nicht euren gesamten Bildschirm freigeben. Mit der App-Bildschirmfreigabe könnt ihr genau das freigeben, was ihr möchtet. Anstatt euren gesamten Bildschirm zu zeigen, könnt ihr jeweils nur eine App freigeben, wenn ihr einen Videoanruf auf eurem Pixel Tablet, Pixel Fold oder Pixel 5a mit 5G und neueren Smartphones führt, aufzeichnet oder präsentiert.

Fast Pair

Wir stellen euch eine neue und verbesserte Möglichkeit vor, eure Geräte, die ihr zuvor mit eurem Konto verwendet habt, auf eurer Einstellungsseite für verbundene Geräte schnell zu koppeln. Ihr könnt jetzt auf zuvor eingerichtetes Bluetooth-Zubehör auf eurem neuen Smartphone oder Tablet zugreifen und mit Schnelles Pairing eure Geräte verbinden.









Kommentare bei Google Docs

Eine gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten innerhalb von Google Workspace kann auch auf Basis von Kommentaren erfolgen, die von anderen Nutzern oder Mitbearbeitern an beliebigen Stellen platziert werden können. Diese können sowohl im Fließtext als auch in einer Seitenleiste abgerufen werden, die nun mehr Flexibilität erhält. Wohl auch passend zur neuen seitenlosen Ansicht soll auch der Inhalt der Seitenleiste mit dem Dokument mehr oder weniger verschmelzen.

Zur Wahl stehen vier verschiedene Darstellungen, die wir euch im folgenden verlinkten Artikel bereits erklärt haben:

» Google Workspace: Neue Kommentar-Darstellung im Testlauf – lassen sich flexibler einblenden (Video)

Gboard-Toolbar für das Pixel Tablet

Verabschiedet euch von einer digitalen Tastatur, die euren Bildschirm einnimmt: mit der neuen Gboard Sprachsymbolleiste14 auf eurem Pixel-Tablet. Wenn die Spracheingabe aktiviert ist, wird die Tastatur zu einer Symbolleiste minimiert, was den Platz auf dem Bildschirm optimiert und das Multitasking erleichtert.

» Android 14: Google veröffentlicht neuen Feature Drop Release – Android 14 QPR2 für die Pixel-Smartphones

[Google-Blog]