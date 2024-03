Pixel Fold und Pixel Watch: Geleakte Prototypen zeigen frühe Versionen der beiden Google-Produkte (Galerie)

Googles Pixel-Portfolio wächst immer weiter und bringt jährlich mehr Geräte hervor, die natürlich vorab einige Entwicklungsstufen durchlaufen. Dabei entstehen viele Prototypen, die in den letzten Jahren immer wieder zum Verkauf angeboten werden. Zuletzt sind gleich zwei Prototypen aufgetaucht, die uns zuvor geplante Details verraten: Eine frühe Pixel Watch sowie ein frühes Pixel Fold.



Es ist vollkommen normal, dass bei der Hardwareentwicklung für die unterschiedlichsten Stadien jeweils eine Reihe von Prototypen für Testläufe produziert werden. Diese sind manchmal äußerlich kaum vom finalen Produkt zu unterscheiden, können aber noch andere Konfigurationen mitbringen. Doch wer dachte, dass diese Prototypen nach der Testphase unter Verschluss bleiben oder vernichtet werden, der irrt. Denn sie tauchen immer wieder zum Verkauf auf.

Pixel Watch

Erst vor wenigen Tagen ist eine äußerlich finale Version der Pixel Watch aufgetaucht, doch ein Blick auf das Display zeigt, dass sich das Gerät kaum booten lässt, dass es sich um ein Testmodell handelt und dieses deutlich bescheidener ausgestattet ist. Denn statt 4 GB RAM gibt es nur 2 GB und statt 32 GB Hauptspeicher nur 4 GB. Die Softwareversion wird mit 0.1 angegeben. Auch der Akkuverbrauch soll unterirdisch und das Display sehr empfindlich sein.

Das beweist erneut, was wir ohnehin schon wussten: Die Pixel Watch war sehr lange in Entwicklung und hat sich in den ganzen eineinhalb bis zwei Jahren vor dem Release äußerlich nicht verändert.

» Alle Infos zur frühen Pixel Watch









Pixel Fold

Beim Pixel Fold wird die Sache schon interessanter, denn beim geleakten Modell handelt es sich wirklich um einen frühen Prototypen, der nicht viel mit dem späteren Modell zu tun hat. Das liegt daran, dass dieser auf Basis des Samsung Galaxy Z Fold 2 entstanden ist und wohl eher noch für technische Zwecke als für echte Testläufe genutzt wurde. Die Maße sind völlig anders, die Innenkamera ist merkwürdig platziert, die Außenkamera entspricht nicht dem Pixel-Markenzeichen und natürlich gibt es auch kein Google-Icon auf der Rückseite.

Interessanterweise ist dennoch auch dieser Prototyp schon sehr früh aufgetaucht, denn dessen Codename „Jumbojack“ war uns lange vor dem Release des ersten Pixel Fold bereits geläufig. Als Software kam übrigens Android 12L zum Einsatz, das wir von Beginn an als Foldable-Betriebssystem eingestuft hätten. Tatsächlich ist das Pixel Fold erst mit Android 13 auf den Markt gekommen und erhielt schon wenige Monate später das Update auf Android 14.

» Alle Infos zum frühen Pixel Fold-Prototypen