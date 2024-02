Pixel Watch: Leak zeigt vermeintlichen Prototypen der Google-Smartwatch – mit abgespeckten Spezifikationen

Google hat im Oktober 2022 die erste Pixel Watch auf den Markt gebracht, die trotz einiger Schwächen als solide Smartwatch gilt und sich nach wie vor im Verkauf befindet. Jetzt ist auf merkwürdigem Wege ein angeblicher früher Prototyp der ersten Pixel Watch auf den Markt gekommen, der uns zeigt, mit welchen Spezifikationen die Smartwatch damals erstmals getestet worden ist.



Die erste Pixel Watch hat schon einige Zeit auf dem Buckel, letzten Oktober kam die Pixel Watch 2 und in diesem Jahr erwarten wir schon die Pixel Watch 3. Dennoch ist auch die erste Generation noch immer als gute und (im Vergleich zu damals) günstige Smartwatch gefragt. Eine Reddit-Nutzerin hat daher auf ebay mit 100 Dollar ein gutes Schnäppchen gemacht, allerdings nicht genau das erhalten, was sie erwartet hätte.

Im Karton befand sich zwar die Pixel Watch, doch dabei scheint es sich um einen Prototypen zu handeln, mit dem die Smartwatch damals Google-intern getestet wurde. Äußerlich ist kein Unterschied zu erkennen, doch laut der Displayanzeige sind die Spezifikationen weit unter denen, mit denen die Smartwatch schlussendlich auf den Markt kam. Statt 2 GB RAM gibt es nur die Hälfte und statt 32 GB Hauptspeicher nur 4 GB. Außerdem zeigt sich, dass es die Hardware-Revision 0.1 sein soll. Außerdem berichtet die Nutzerin davon, dass das Display zum Einbrennen neigt und der Akku schwach sein soll.

Was mich ein wenig stutzig macht: Warum wird ein solch seltener Prototyp so günstig verkauft und vom Verkäufer als echtes Gerät ausgegeben? Dass am Display trotz der frühen Version „Google Pixel Watch“ steht, obwohl die Smartwatch bis kurz vor dem Start eigentlich Google Watch heißen sollte, will auch nicht so recht passen. Bildet euch daher selbst eine Meinung, ob das Bild echt ist oder nicht.

» Pixel Fold: Das wäre Googles erstes Foldable geworden – ‚Jumbojack‘ wird zum Verkauf angeboten (Galerie)

[a href=“https://www.reddit.com/r/PixelWatch/comments/1as37wi/pixel_watch_1_only_has_1gb_ram_and_8gb_storage/“>Reddit]