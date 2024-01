Pixel Watch 3: Googles neue Smartwatch kommt in zwei verschiedenen Displaygrößen – es wird Zeit (Leak)

Google wird in diesem Jahr bereits die dritte Generation der Pixel Watch auf den Markt bringen, die mutmaßlich als Pixel Watch 3 an den Start geht und sich jetzt erstmals in einem Leak zeigt. Wie durch nach Außen gedrungene Informationen wohl bestätigt ist, wird Google den bisher größten Kritikpunkt angehen und die Smartwatch in zwei verschiedenen Größen auf den Markt bringen. Es folgt mutmaßlich eine größere Variante.



Die erste Generation der damals lang erwarteten Pixel Watch musste viel Kritik einstecken, die sich nicht nur auf den Funktionsumfang und die veralteten Komponenten bezog, sondern auch auf den Formfaktor und das – für viele Nutzer – zu kleine Display. Mit der zweiten Generation konnte man nicht viel daran ändern, doch bei der dritten Generation scheint man die Kritik zu beachten, die es vielleicht auch intern von den Softwaredesignern gegeben haben könnte.

Pixel Watch 3 in zwei Größen

Wie jetzt durchgesickert ist, wird es die Pixel Watch 3 in zwei unterschiedlichen Größen geben. Details sind dazu leider nicht bekannt, sodass über die Größen nur spekuliert werden kann. Es ist davon auszugehen, dass man die bisher verwendete 41mm Variante beibehalten und dieser eine zweite Größe an die Seite stellen wird. Weil ein noch kleineres Modell sehr unwahrscheinlich ist, können wir also zusätzlich von einer größeren Pixel Watch 3 ausgehen.

Es wird wohl noch einige Monate dauern, bis es wirklich handfeste Informationen zur Pixel Watch 3 gibt, denn wir erwarten diese erst für Oktober dieses Jahres und sind gerade einmal drei Monate von der Präsentation der zweiten Generation im Oktober 2023 entfernt. Ob sich eine größere Variante auch funktionell unterscheiden wird, lässt sich zu diesem frühen Zeitpunkt noch nicht sagen.

