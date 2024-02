Pixel Fold: Das wäre Googles erstes Foldable geworden – ‚Jumbojack‘ wird zum Verkauf angeboten (Galerie)

Google hat im vergangenen Jahr nach langer Entwicklungszeit mit dem Pixel Fold das erste eigene faltbare Smartphone auf den Markt gebracht, dem intern sicherlich eine Reihe von Prototypen vorausgegangen sind. Jetzt ist zumindest einer davon wieder aufgetaucht, denn im Internet wurde wohl ein Modell von „Jumbojack“ zum Kauf angeboten, aus dem sich später das finale Foldable entwickelt hat.



Es ist ganz normal, dass während der Hardwareentwicklung in den unterschiedlichsten Stadien eine Reihe von Prototypen entstehen, um die Entwicklungsstände zu überprüfen. Mittlerweile ist es auch nicht mehr außergewöhnlich, dass diese Geräte mit einigem zeitlichen Abstand plötzlich im Internet auftauchen und zum Kauf angeboten werden. Wer dachte, dass die Prototypen in den Unternehmens-Archiven lagern oder am Ende zerstört werden, liegt damit offenbar falsch.

Google arbeitet mittlerweile am Pixel Fold 2, das wohl im Oktober dieses Jahres auf den Markt kommen und einige Verbesserungen am Foldable mitbringen wird. Alle Infos zum kommenden Gerät haben wir euch erst kürzlich zusammengestellt: Alle Infos zum Pixel Fold 2. Der Vorgänger befand sich längere Zeit in Entwicklung, was durch mehrere im Laufe der Jahre aufgetauchte Codenamen belegt ist.

Unter diesen damals kursierenden Codenamen befanden sich auch „Jumbojack“ oder „Passport“. Während letztes eigentlich schon ein finales Produkt war und kurz vor der Produktion stand, die dann aus unbekannten Gründen doch nicht stattfand, ist Jumbojack nach einigen Erwähnungen wieder aus der Wahrnehmung verschwunden. Jetzt ist es in Form des Prototypen wieder aufgetaucht.









Obige Fotos des Pixel Fold-Prototypen „Jumbojack“ sind nun im Internet aufgetaucht, da das Gerät wohl zum Kauf angeboten wurde. Dieses soll auf dem Samsung Galaxy Z Fold 2 basieren, was durch die enge Zusammenarbeit mit Samsung gar nicht so verwunderlich ist. Auffällig ist sicherlich die im Display platzierte Frontkamera, die in dieser Form ein wenig deplatziert wirkt, ansonsten gibt es nicht viele erwähnenswerte Dinge zu diesem Gerät.

Spannend wäre eigentlich, woher es stammt, wie es in den Verkauf gelangt ist und wer es schlussendlich gekauft hat. Ich würde fast wetten, dass wir in einigen Tagen mehr Informationen zum Foldable erhalten werden. Dann vielleicht mit noch mehr technischen Daten oder gar einem Hands-on der frühen Version. Daraus ergäbe sich dann vielleicht auch, warum das Smartphone so lange verzögert wurde bzw. mit welchen Punkten Googles Pixel-Team unzufrieden war.

