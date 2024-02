Pixel Fold 2: Alles was über das neue faltbare Google-Smartphone bekannt ist (Spezifikationen, Fotos & mehr)

Google wird in diesem Jahr das Pixel Fold 2 vorstellen und damit bereits in die zweite Foldable-Generation starten, die man im vergangenen Jahr mit dem Pixel Fold eröffnet hat. Nachdem es lange Zeit still gewesen ist, gab es in den letzten Tagen eine Reihe von Leaks rund um das kommende faltbare Smartphone, sodass wir uns ein erstes Bild machen können. Hier findet ihr alle bisher bekannten Infos.



Im Frühjahr 2023 ist Google mit dem Pixel Fold erstmals selbst in den Foldable-Markt eingestiegen und konnte mit dem faltbaren Smartphone recht gute Kritiken einstecken – aber natürlich gab es auch Schwachstellen. Dementsprechend gibt es für Google einige Baustellen, die man vielleicht schon mit dem Pixel Fold 2 angehen könnte. In den letzten Tagen gab es mehrere Leaks rund um das Foldable, die an dieser Stelle noch einmal schnell zusammengefasst werden:

Spezifikationen

Produktname (voraussichtlich): Google Pixel Fold 2

Interne Bezeichnung: comet

SoC: Tensor G4

Speicher: 256 GB mit UFS 4.0

Arbeitsspeicher: 16 GB

Display: 6,2 Zoll

Kameras: Vier Kameras (Hauptkamera, Ultrawide, Telephoto + bisher Unbekannt)

Bisher ist die Liste der bekannten Spezifikationen noch recht übersichtlich, doch mit dem größeren RAM und dem Tensor-Sprung steht zu vermuten, dass das Pixel Fold 2 ein echtes Powerpaket werden soll. Das scheint aber nicht nur für die Rechenleistung zu gelten, die man sicherlich auch für zahlreiche KI-Features benötigen wird, sondern auch für die Kamera. Denn es ist noch ein Kamerasensor mehr auf den ersten Bildern zu finden, als wir es bei den Pixel-Flaggschiffen kennen.









Design und Pixel Fold-Vergleich

Oben seht ihr den direkten Vergleich mit dem Vorgänger Pixel Fold. Bei den Pixel Fold 2-Fotos in diesem Artikel soll es sich um Abbildungen eines frühen Prototypen handeln, sodass sich das Design vielleicht bis zur finalen Version noch ändern könnte – das gilt vor allem für die Kameraanordnung. Wir sehen auf den Bildern sowohl die äußere Vorderseite als auch die Rückseite, die beide ihre Überraschungen enthalten. Vergleicht es gerne auch in puncto Design mit den Pixel 9-Smartphones.

Beginnen wir einmal mit der Vorderseite: Das Display wirkt ein ganzes Stück weniger breit als beim Vorgänger, wodurch das gesamte Gerät nach Angaben des Leakers quadratischer sein soll. Aber auch die äußere Abrundung am Rahmen sowie die gegenüberliegende Abrundung der linken Displayseite ist deutlich ausgeprägter.

Spannend ist auch das Scharnier des Smartphones, das bei diesem Prototypen eine ganz andere Farbe hat als bei der ersten Generation. Statt das Scharnier regelrecht mit der silbernen Farbgebung zu betonen, ist es diesmal in einem sehr ähnlichen Farbton wie der restliche Rahmen gehalten. Ob auch etwas an der Mechanik geändert wurde, lässt sich den Bildern nicht entnehmen. Der wahre Kracher zeigt sich auf der Rückseite.

Wie ihr vor allem auf dem Vergleichsbild mit dem Pixel Fold der ersten Generation sehen könnt, bringt der Prototyp der zweiten Generation eine völlig neue Kamera-Anordnung. Statt auf die seit dem Pixel 6 gewohnte Kameraleiste zu setzen, gibt es diesmal einen Kamerablock, wie man ihn von einigen anderen Smartphone-Herstellern kennt – unter anderem auch vom iPhone. Die Abkehr vom Pixel-Markenzeichen wäre eine große Überraschung und dann wohl eher aus der Not heraus geboren. An dieser Stelle sei aber noch einmal erwähnt, dass es ein früher Prototyp ist.

Ein genauer Blick zeigt, dass sich hier gleich vier Kameras verbergen, statt der bisher üblichen drei. Welche darin enthalten sind, lässt sich überhaupt nicht sehen, sondern lediglich spekulieren. Im Vergleich zeigt sich, dass der Kamerablock noch einmal weiter heraussteht, als es die Leiste beim Vorgänger getan hat. Aber auch das kann noch dem aktuellen Stadium geschuldet sein.









Weitere Details

Interessant beim Pixel Fold 2 ist vor allem die Nutzung des kommenden Google-SoC Tensor G4. Dabei handelt es sich bereits um die vierte Generation des Tensor-Chips, die wohl nicht vor dem Herbst starten wird und üblicherweise mit den Pixel-Flaggschiffen Premiere feiert. Während das Pixel 8a noch mit dem Tensor G3 auf den Markt kommen wird, hat man sich beim faltbaren Smartphone für das Upgrade auf die vierte Generation entschieden. Diese soll wenig überraschend mehr Leistung als der Vorgänger bieten.

Der Wechsel des SoC – denn noch frühere Prototypen sollen auf den Tensor G4 gesetzt haben – bringt auch eine Verschiebung des Release mit sich. Denn Google kann das Smartphone nicht im Mai ankündigen oder im Sommer starten. Stattdessen verschiebt es sich in den Herbst, was sicherlich auch sinnvoll ist, um dem Pixel 8a und dem möglichen Pixel Tablet 2 nicht zu sehr die Show zu stehlen. Daher erwarten wir den Verkaufsstart ebenfalls für Oktober 2024.

Über den Verkaufspreis müssen wir uns noch keine Gedanken machen, denn dafür ist es viel zu früh. Vermutlich wird man sich ohnehin am Vorgänger orientieren und da die Zeit der großen Preissprünge glücklicherweise erst einmal wieder vorbei sind, halte ich eine Preisstabilität für möglich. Das wären dann mindestens 1899 Euro. Günstiger wird es vermutlich nicht werden, denn dazu ist der Markt noch zu klein und auch noch nicht so heftig umkämpft, wie andere Tech-Bereiche.

Weitere Leaks sind in den nächsten Wochen zu erwarten, denn wenn schon einmal ein Prototyp kursiert und eine eingeweihte Person mitteilsam ist, dann endet es nicht so schnell.

