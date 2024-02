Chromebooks: Google bringt neue Akku-Soundeffekte zu ChromeOS – hier könnt ihr sie euch anhören

Google hat die Chromebooks in den letzten Jahren in eine neue Richtung gedrängt, die vor allem der angenehmen Nutzung im Alltag dienen soll. Dafür wurden neben vielen neuen Funktionen und überarbeiteten Oberflächen auch Soundeffekte in das Betriebssystem gebracht. Jetzt werden die neuen Auflade-Sounds für alle Nutzer ausgerollt, die über den Akkustand informieren sollen.



Android-Smartphones und viele andere Geräte geben standardmäßig ein kurzes Geräusch von sich, wenn das Ladekabel angesteckt wird, um dem Nutzer akustisch mitzuteilen, dass es jetzt aufgeladen wird. Vielleicht benötigt man das nicht unbedingt, aber es ist ein nettes Feature, auf das man unbewusst sicherlich achtet. Schon vor längerer Zeit wurde bekannt, dass auch Chromebooks solche Soundeffekte erhalten sollen, doch es sollte bis zur aktuellen Version dauern, dass diese in vollem Umfang ausgerollt werden. Es sind gleich vier Stück geworden, wobei das ChromeOS-Team schon weitere in Aussicht gestellt hat.

Diese neuen Soundeffekte informieren nicht nur über den Start des Ladevorgangs, sondern können gleichzeitig mitteilen, in welchem Ladezustand sich der Akku aktuell befindet. Dabei unterscheidet man zwischen einer fast vollen, einer halbvolle oder einer fast leeren Batterie, die unterschiedliche Soudeffekte beim Aufladevorgang von sich geben. Ob man das wirklich braucht, sei mal dahingestellt, denn man lädt ja nicht umsonst auf, aber dennoch ist ein netter Touch für das Betriebssystem.

Als vierter Effekt gibt es einen Sound, der abgespielt wird, wenn der Akku einen kritischen Stand unter 10 bis 15 Prozent erreicht hat. Eine solche akustische Warnung kann oftmals einen höheren Effekt haben als eine Warnmeldung auf dem Display, die man fast schon unbewusst schnell wegklickt und aus unterschiedlichen Gründen noch nicht laden kann / will.









Hier findet ihr die Soundeffekte, die nun auf allen Chromebooks verfügbar sind, aber standardmäßig bei bestehenden Nutzern deaktiviert sind. Weil Chromebook-Nutzer normalerweise keine Sounds gewöhnt sind, hat sich Googles ChromeOS-Team dazu entschlossen, dass die Nutzer sie in den Einstellungen einmalig aktivieren müssen. Neue Chromebook-Nutzer hingegen hören die Sounds von Beginn an.

Wird aufgeladen, Akku fast voll (über 80 Prozent)

https://www.googlewatchblog.de/wp-content/uploads/charge_high.wav

Wird aufgeladen, Akku fast leer (79-16 Prozent)

https://www.googlewatchblog.de/wp-content/uploads/charge_low.wav

Wird aufgeladen, Akku halbvoll (unter 15 Prozent)

https://www.googlewatchblog.de/wp-content/uploads/charge_medium.wav

Akku fast leer, sollte aufgeladen werden

https://www.googlewatchblog.de/wp-content/uploads/low_battery.wav

