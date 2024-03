Gemini: Google startet große Integrationswelle – KI wird in viele wichtige Google-Produkte integriert (Übersicht)

Google hat die KI-Plattform Gemini erst vor wenigen Wochen gestartet und hat diese ganz offensichtlich zum absoluten Fokusprodukt erklärt, denn innerhalb kürzester Zeit wurden zahlreiche Google-Apps angebunden. Allein innerhalb der letzten zwei Wochen wurde es in alle großen Google-Apps der zweiten Reihe integriert, die zu Organisationszwecken genutzt werden.



Seit dem Start von Gemini hat Google sehr viele Gemini-Produkte gestartet, bei denen man schnell den Überblick verlieren kann. Aber auch die Anbindung an weitere Google-Produkte wurde sehr schnell vorangetrieben. Gestartet ist der KI-ChatBot im Web sowie als Android-App, womit man den grundsätzlichen Zugang zur KI ermöglicht. Schon wenig später hatte Google verraten, wo Geminis Grenzen liegen und was bisher nicht möglich ist. Das arbeitet man nun sehr schnell ab.

Google Workspace

Die Sammlung von Office-Apps, Google Workspace, wurde schon im vergangenen Jahr mit umfangreichen KI-Funktionen bedacht, die man unter dem Dach von Bard sowie Duet AI versammelt hat. Dazu gehören die Möglichkeiten, eine E-Mail in GMail zu erstellen, umfangreiche Antworten vorzuschlagen oder E-Mail-Konversationen zusammenfassen. In Google Docs werden ganze Dokumente verfasst, in Google Slides KI-Bilder erstellt, in Google Meet intelligente Zusammenfassungen geboten und mehr.

Was das in Google Workspace alles umfasst, haben wir euch vor einigen Monaten in diesem Artikel zusammengefasst. Der Funktionsumfang wird demnächst sicherlich stark wachsen, erst einmal hat man sich aber darauf konzentriert, das ganze zu geminisieren und im ersten Schritt die Duet AI KI in Gemini umbenannt sowie entsprechende Schnittstellen geschaffen.









Google Keep

Nicht Gemini selbst, sondern die KI der Plattform ist in die Notizen-App Google Keep integriert worden. Dort steht der Assistent mit den mittlerweile bekannten Sternen bereit und wartet darauf, dass die Nutzer eine Notiz verfassen möchten. Gemini kann bei der Erstellung von Listen einspringen und mit einer kurzen Aufforderung beliebige Listen erstellen. Wie sinnvoll das in persönliche Notizen ist, muss sich erst im Laufe der Zeit und im Alltagseinsatz zeigen.

Grundsätzlich ist es nur eine Anbindung von Gemini, das auch im ChatBot-Fenster beliebige Listen erstellen kann. Statt diese einzeln kopieren zu müssen, werden sie dann eben direkt in Google Keep abgelegt.

» Alle Infos zu Google Keep und Gemini

Google Tasks

Über die Brücke des Google Assistant ist Google Tasks jetzt an Gemini angebunden. Gemini bietet den Nutzer die Möglichkeit, Aufgaben zu erstellen oder Aufgabenlisten abzurufen. Das Ganze findet direkt Inline im Gemini-Overlay unter Android statt, so wie man das bisher schon in etwas anderer Form vom Google Assistant kannte. Wer etwas mehr Funktionsumfang möchte, kann die Google Tasks-App in nur einem Schritt aus dem Overlay heraus öffnen.

» Alle Infos zu Google Tasks und Gemini

Google Kalender

Ebenfalls über die Brücke des Google Assistant kann Gemini jetzt Termine im Google Kalender erstellen oder bevorstehende Termine auflisten. Ähnlich wie bei Google Tasks, das ja mittlerweile eng mit dem Kalender verbunden ist, lassen sich diese Dinge auch direkt im Overlay bewerkstelligen. Vor allem beim Kalender gibt es sicherlich noch genug Potenzial, mit dem die KI Termine organisieren oder optimieren kann.

» Alle Infos zu Google Kalender und Gemini









Google Messages

Google Messages erhält in diesen Tagen die engste Anbindung an Gemini und stellt eine weitere Zugangsmöglichkeit dar. Denn Gemini steht für erste Nutzer in englischer Sprache als Chatpartner zur Verfügung. Ihr könnt mit Gemini chatten, so wie mit jedem anderen Kontakt und auch so, wie ihr das vom KI-ChatBot selbst gewohnt seid. Allerdings mit der Einschränkung, dass Gemini nur für Einzelpersonen zur Verfügung steht. Eine Gruppenkonversation oder das Einbinden in bestehende Konversationen ist nicht möglich.

Mit dieser Integration wandert Google Messages ein wenig auf den Spuren des damaligen Messengers Allo, in dem der Google Assistant als damalige Innovation zur Verfügung stand. Allo hat das nicht viel geholfen und ich würde nicht davon ausgehen, dass diese Funktion bei Google Messages eine große Rolle spielen wird. Denn die reine Einzelkonversation ist über die Standard-App in Android möglich, dafür braucht es den Messenger nicht.

» Alle Infos zu Google Messages und Gemini

—

Wir düdrfen gespannt sein, welche Apps und Anbindungen in den nächsten Wochen folgen. So mancher Nutzer dürfte sich sicherlich über eine enge Smart Home-Anbindung oder eine Medien-Fernsteuerung freuen.