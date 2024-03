Gemini Update: Viele neue Produkte, beeindruckende Gemini-Fähigkeiten, App-Integrationen und vieles mehr

Google macht mit dem KI-Paket Gemini große Fortschritte und kann derzeit nahezu täglich neue Funktionen, Leistungssteigerungen, Ausblicke oder weitere Verbesserungen ankündigen. Weil auch in den letzten sieben Tagen rund um Gemini unglaublich viel passiert ist, fassen wir hier im Blog in unserem wöchentlichen Gemini Update alle wichtigen Neuerungen übersichtlich zusammen.



Gemini gehört aktuell zu den jüngsten Produkten von Google und ist derzeit ohne Frage ein echtes Fokusprodukt, um das sich sehr viele Aktivitäten drehen. Und so ist es nicht verwunderlich, dass es derzeit in sehr kurzen Abständen neue Funktionen, neue Produkte und Integrationen sowie sonstige Verbesserungen rund um die KI-Plattform gibt. Um mit der rasanten Entwicklung mitzuhalten, die gut zum KI-Bereich passt, fassen wir hier alles noch einmal zusammen. Hier findet ihr eine schnelle Übersicht, für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Alle Gemini-Produkte in der Übersicht

Google hat eine ganze Flut von Gemini-Produkten gestartet, sodass wir in den letzten vier Woche mehr als ein Dutzend neue Produktnamen und Begriffe lernen mussten. Wir zeigen euch alle Produkte und deren Funktionen sowie Möglichkeiten im Überblick.

» Alle Produkte rund um Gemini im Überblick

Das sind die Fähigkeiten von Gemini 1.5

Mit Gemini 1.5 hat Google erst vor wenigen Tagen den Nachfolger des aktuellen Gemini vorgestellt, der schon jetzt in der Pro-Version über erstaunliche Fähigkeiten verfügt. Selbst lange Videos sind für die KI kein Problem und können offenbar ohne mit der Wimper zu zucken ausgewertet werden.

» Google zeigt die starken Möglichkeiten von Gemini 1.5









Probleme mit dem Gemini-Bildgenerator

Der erst kürzlich gestartete Gemini-Bildgenerator hat offenbar große Probleme bei der Erstellung von Menschenbildern. Denn man meinte es wohl ein bisschen zu gut und sorgte durch intensives Training dafür, dass keine Menschen mit heller Hautfarbe mehr ausgespuckt werden. Google hat sich mittlerweile entschuldigt, das Problem erklärt und CEO Sundar Pichai diese gar als absolut inakzeptabel bezeichnet.

» Googles Statement zu den Gemini-Problemen

» Sundar Pichai bezeichnet Probleme als absolut inakzeptabel

Google Keep und Gemini

Gemini ist jetzt in Google Keep integriert und kann innerhalb der App KI-generierte Listen erstellen.

» Gemini kann jetzt Listen in Google Keep erstellen

Google Messages und Gemini

Gemini steht nun als Gesprächspartner innerhalb von Google Messages zur Verfügung. Allerdings nur im Einzelchat und nicht für Gruppenkonversationen oder gar auf Einladung in anderen Gesprächen. Dennoch wandelt man ein wenig auf Allos Spuren.

» Gemini kann jetzt in Google Messages genutzt werden

Google und Reddit

Google zahlt Reddit 60 Millionen dafür, Zugang zur Reddit Data API zu erhalten und die Beiträge der Diskussionsplattform für die Künstliche Intelligenz zu nutzen. Damit dürfte auch Gemini noch weiter als bisher von Reddit-Inhalten abhängig sein – aber das ist längst nicht alles, was diese Kooperation umfasst.

» Alle Infos zur Google-Reddit-Kooperation

» Darum sorgt der Reddit-Deal für Kritik









Google bezahlt Webmaster für Nutzung von KI-Inhalten

Da sägt so mancher Webmaster am eigenen Ast: Google bezahlt einer Reihe von Webmastern bis zu 10.000 Dollar dafür, dass sie KI-generierte Inhalte von einem Google-Tool veröffentlichen.

» Google bezahlt Webmaster für KI-Veröffentlichungen

Künstliche Intelligenz erzeugt Computerspiele

Texte, Bilder und Videos können die ersten KIs bereits überzeugend abliefern und Google geht mit dem Projekt GENIE jetzt schon den nächsten Schritt. Dieses kann auf Basis eines einzelnen Bildes ganze virtuelle Welten oder ein Computerspiel generieren.

» Googles Genie generiert Computerspiele

