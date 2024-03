Pixel Update: So lange erhaltet ihr Updates, alle Infos zum Pixel Fold 2, exklusive Tensor-Updates und mehr

Der erste Tag im März geht zu Ende und die zurückliegende Pixel-Woche war auch diesmal wieder sehr interessant, denn es gab viele neue Infos zum Pixel Fold 2, wir zeigen euch Googles Pixel-Update-Garantie, berichten über die Pixel 8-Auszeichnung und den Tensor-Meilenstein. In unserem wöchentlichen Pixel Update blicken wir wie üblich auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten waren wie gewohnt wieder sehr interessant: Denn Google konnte den Titel des „Smartphone des Jahres“ einfahren, erreicht jetzt einen Tensor-Meilenstein, wir geben Tipps zur Akku-Laufzeit, berichten über das Pixel Fold 2 und mehr. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Pixel-Smartphones: So lange gibt es Updates

Google hat die garantierte Update-Dauer der Pixel-Smartphones in den letzten Jahren immer wieder angepasst, sodass man schnell den Überblick verlieren kann. Wir zeigen euch, wie lange euer Pixel-Smartphone noch mit Android-Updates, Sicherheitsupdates, Pixel Feature Drops und weiteren Aktualisierungen versorgt wird. Aus den früheren drei Jahren sind mittlerweile ganze sieben Jahre geworden, sowohl für funktionelle Updates als auch Sicherheitsupdates.

Alle Infos zum Pixel Fold 2

Das Pixel Fold 2 könnte schon in wenigen Monaten vorgestellt werden. Zuletzt hat es sich in zahlreichen Leaks gezeigt, sodass wir längst realistische Bilder haben, eine lange Liste von Spezifikationen kennen und auch schon weitere Infos erhalten haben. Wir zeigen euch alle wichtigen Infos im Überblick.

Google aktualisiert nur noch Tensor-Pixel

Google hat einen wichtigen Tensor-Meilenstein erreicht, denn ab sofort werden nur noch die Pixel-Smartphones mit Updates versorgt, in denen ein Tensor verbaut ist. Damit ist die Zweigleisigkeit der letzten drei Jahre endgültig Vergangenheit.

Akku-Laufzeit der Pixel-Smartphones erhöhen

Google gibt eine Reihe von Tipps, mit denen ihr die Akku-Laufzeit eures Pixel-Smartphones erhöhen könnt. Darunter sind ganz simple Tipps, die den Alltag nicht beeinflussen. Wenn es dann doch etwas mehr sein darf, gibt es aber auch den Ultra-Sparmodus.

Photosphere ist wieder zurück

Nachdem Google vor einigen Monaten die Photosphere-Funktion der Google Kamera eingestellt hat, kehrt diese nun überraschend wieder zurück. In diesen Tagen erhalten alle Nutzer der vorherigen Pixel-Generationen, die Photosphere bis zum Zeitpunkt des Pixel 8-Release nutzen konnten, die Funktion wieder zurück.

Pixel 8 ist Smartphone des Jahres

Bei Googles Pixel-Smartphones geht es seit längerer Zeit nur Bergauf, denn die Verkaufszahlen steigen, man scheint in die richtige Richtung zu gehen und auch die Nutzer honorieren die Entwicklung. Aber nicht nur die Nutzer, denn jetzt hat die GSMA dem Pixel 8 den Titel des „Smartphone des Jahres“ verliehen. Dieser ging in all den Jahren zuvor stets an die Samsung Galaxy-Flaggschiffe oder das iPhone, sodass sich Google auch dabei in bester Gesellschaft befindet.

