Pixel-Smartphones: Updates nur noch für Tensor-Geräte – ein wichtiger Meilenstein für Googles Smartphones

Google ist mit dem Start der Pixel 6-Smartphones im Jahr 2021 ein großes Risiko eingegangen, denn diese brachten nicht nur gänzlich neues Äußeres mit, sondern haben auch unter der Haube den bisher größten Schritt getan: Nämlich den Abschied von den Snapdragon-Chips und die Umstellung auf den Tensor-SoC. Ab diesem Jahr wird Tensor für Google zum absoluten Standard, denn alle älteren Pixel-Smartphones werden nicht mehr unterstützt.



Als Google noch vor der Präsentation der Pixel 6-Smartphone den Tensor-SoC vorgestellt hat, waren sich die Beobachter nicht einig, ob das eine gute Idee oder eher ein unkalkulierbares Risiko ist. Schon damals galt, dass es sich langfristig auszahlen würde, doch für die erste und vielleicht auch die zweite Generation war es nicht ohne Risiko. Vor allem bei den Smartphones, mit denen man endlich in die etwas breitere Erfolgsspur wechseln wollte.

Doch wie sich zeigte, war Googles Ansatz gar nicht so verkehrt. Denn Tensor konnte von Beginn an mit der Konkurrenz mithalten, sodass die Unabhängigkeit vom großen Snapdragon / Qualcomm von Beginn an hergestellt werden konnte. In nackten Zahlen mag der große Konkurrent besser dastehen, aber Google hat schon bei der Ankündigung klargestellt, dass man nicht auf Spezifikationen schauen, sondern nur an das Gesamtergebnis denkt. Und die Pixel 6-Smartphones sowie die Nachfolger waren nicht unbedingt dafür bekannt, lahme Schnecken zu sein.

Aber für Google ging es nicht in erster Linie darum, einen Zulieferer auszuschalten, sondern viel mehr um die Unabhängigkeit und die dadurch geschaffenen Möglichkeiten. Tensor soll vor allem im KI-Bereich große Sprünge ermöglichen, die man als vergleichsweise kleiner Qualcomm-Kunde kaum hätte schaffen können. Vor allem mit den kommenden Generationen wird das noch eine große Rolle spielen.









Der große Tensor-Sprung kommt erst noch

In den ersten Generationen dürfte es für Google hauptsächlich darum gegangen sein, überhaupt ein solches Projekt zu stemmen, die entsprechende Expertise zu gewinnen und ein stabiles Fundament zu schaffen. Tensor basiert nach wie vor auf Samsungs Exynos, doch ab der fünften Generation soll sich das ändern und Google ab den Pixel 10-Smartphones nahezu den gesamten Prozess vom Entwurf bis zum fertigen Produkt in die eigene Hand nehmen – mit TSMC als Produktionspartner.

Erst dann wird sich zeigen, was Google auf diesem gefestigten Fundament aufbauen wird. Und mit dem aktuellen KI-Boom, der sicherlich noch sehr lange anhalten bzw. zum dauerhaften Begleiter werden wird, hat man schon das richtige Timing getroffen. Ursprünglich wollte man schon ab dem Tensor G4 auf TSMC umsteigen, aufgrund einiger Probleme wurde das dann aber um ein Jahr verschoben. Daher ist in diesem Jahr noch nicht viel zu erwarten.

Der Vollständigkeit Halber will ich nicht unerwähnt lassen, dass gerade Pixel 6-Nutzer zu Beginn starke Nerven haben mussten, denn die Android-Updates haben sich in den ersten Monaten immer wieder verzögert oder waren problematisch – was einzig und allein am Tensor lag. Man bekam das aber vollständig in den Griff, fuhr in den nächsten drei Jahren zweigleisig und erst ab diesem Jahr wird man sich voll und ganz auf Tensor konzentrieren können.

