Chromebooks: So könnt ihr Bluetooth-Verbindungen überprüfen – simpler Crosh-Befehl macht es möglich

Googles Betriebssystem ChromeOS ist aus Nutzersicht sehr simpel gestaltet und setzt auf das bekannte, aber schwer zu erreichende, „it just works“-Prinzip. Daher gibt es normalerweise keinen Grund, auf einer tieferen Systemebene zu operieren, auch wenn das über den Umweg der Crosh-Kommandozeile tatsächlich möglich ist. Heute zeigen wir euch einen Befehl, mit dem sich angebundene Bluetooth-Geräte überprüfen lassen.



Externe Geräte per Bluetooth anzubinden, gehört auch auf Chromebooks zum Alltag und ist in den unterschiedlichsten Kategorien vom Lautsprecher über den Kopfhörer bis zum Smartphone oder der externen Maus jederzeit möglich. Im Optimalfall ist es so, dass die einmalig hergestellte Verbindung anschließend stabil ist und keinerlei weitere Einrichtung benötigt. Wenn es nicht funktioniert, kann es bei ChromeOS mangels zugänglicher Treiberverwaltung oder Ähnlichem schwer werden. Glücklicherweise bietet ChromeOS einen praktischen Befehl, mit dem sich Bluetooth auf Funktionalität überprüfen lässt.

bt_console

Ihr müsst die ChromeOS-Kommandozeile „Crosh“ über die Tastenkombination STRG + ALT + T öffnen (hier gibt es alle Infos zu Crosh) und anschließend den Befehl bt_console eingeben. Mit diesem startet ihr das Bluetooth-Framework und habt eine Reihe von Möglichkeiten, dieses zu testen. Von der Anbindung anderer Geräte über das Auflisten aktiver Verbindungen bis hin zum Datenaustausch. Ihr habt daher die Möglichkeit, die tieferliegende Verbindung zu überprüfen, ohne dass es gleich zu Datenübertragungen kommen muss.

Weitere Informationen zu diesem Befehl und den verfügbaren Parametern bekommt ihr durch die Eingabe von „help“. Sollte Bluetooth auch auf dieser Ebene nicht funktionieren oder Probleme machen, habt ihr leider keine Möglichkeit, als auf ein Google-Bugfix zu hoffen (falls es ein Softwareproblem ist) oder ein neues Chromebook anzuschaffen.

