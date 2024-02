Pixel-Smartphones: Akkulaufzeit optimieren – so nutzt ihr adaptives Aufladen, Extrem-Energiesparen und mehr

Google hat die Pixel-Smartphones im Laufe der Jahre immer weiter verbessert und natürlich auch im Batterie-Bereich mit Upgrades sowie Software-Features nachgelegt. Dennoch müssen auch die Pixel-Smartphones bei den meisten Nutzern täglich an die Steckdose. Aber Google gibt eine Reihe von Technologien mit auf den Weg, um die Akkulaufzeit möglichst zu optimieren. Wir zeigen euch, wie ihr die Akkufresser aufspüren und bei Bedarf Energie sparen könnt.



Die Leistungsfähigkeit von Smartphone-Akkus ist immer weiter angewachsen. Doch „leider“ sind auch die anderen Technologien und Smartphone-Displays gewachsen, sodass sich das Ganze immer wieder relativiert. Einen wirklich großen Sprung bei Akku-Technologien hat es bisher nicht gegeben (das gilt bekanntlich nicht nur für Smartphones), sodass man sich mit Softwaretricks behelfen muss. Wir dürfen gespannt sein, ob Google eines Tages auch mit eigenen Akku-Technologien aufwarten kann.

Akkuverbrauch überprüfen

Der Akkustand kann normalerweise in der Statusleiste abgelesen werden, doch dort seht ihr nur einen Prozentwert. Spannender ist es da schon, wie sich der Akkustand in den letzten Stunden entwickelt hat, wie lange dieser voraussichtlich noch durchhalten wird und welche App am fleißigen am Akku gezogen hat. All das könnt ihr im Bereich „Akkunutzung“ abrufen, den ihr in den Einstellungen finden könnt.

Geht dazu einfach auf Einstellungen -> Akku und wählt dann den Punkt Akkunutzung. Dort könnt ihr ein wenig herumtippen und auch sehen, welche App den größten Anteil hat und wie viel Prozent diese in etwa verbraucht hat.









Adaptives Aufladen

Auch ein Smartphone-Akku altert irgendwann und wenn der Zenit erst einmal überschritten ist, dann kann es manchmal rapide bergab gehen. Das lässt sich bei langer Nutzung nicht verhindern, doch man kann zumindest den Zeitpunkt hinauszögern und das Akkuleben verlängern. Dazu kann das von Google seit einigen Jahren integrierte Adaptive Aufladen helfen. Dieses sorgt dafür, dass der Akku nicht vollständig aufgeladen wird, wenn dazu kein Bedarf besteht. Wer also sein Smartphone über Nacht lädt, das nach 30 Minuten schon voll ist, aber dennoch noch sieben weitere Stunden an der Dose hängt, kann den Akku damit sehr gut schonen.

Denn das Smartphone wird denn Akku nur zu 80 Prozent oder einem anderen Wert aufladen und erst kurz vor prognostizierter Nutzung auf 100 Prozent gehen. Wer sein Smartphone „überraschend“ abzieht, für den kann das natürlich ärgerlich sein. Aber auch mit einem 80 Prozent-Akku sollte man bei einem noch eher jungen Gerät gut über den Tag kommen. Ihr findet dieses Feature unter Einstellungen -> Akku unter dem Punkt Adaptives Laden.

Energiesparmodus aktivieren

Wenn ihr bemerkt, dass der Akku langsam zur Neige geht, ihr aber noch viele Stunden oder Smartphone-Aufgaben vor euch habt, dann solltet ihr nicht auf die automatische Aktivierung des Energiesparmodus warten, sondern diesen manuell aktivieren. Das geht sehr leicht über die Schnelleinstellungen (Statusleiste nach unten ziehen) unter dem Punkt Energiesparmodus.

Ist der Modus aktiviert, wird etwa auf das dunkle Design gewechselt, es werden einige Hintergrund-Aktivitäten gestoppt und auch der Google Assistant wird nicht mehr im Hintergrund agieren. All das spart Energie und schont den Akku, ohne dass ihr euch nennenswert einschränken müsst. Sollte euch das nicht reichen, könnt ihr aber auch ins Extrem gehen…









Extrem-Energiesparmodus

Dieser Modus ist dafür gedacht, wenn es wirklich wichtig ist. Etwa, wenn der Akku schon recht leer ist und ihr noch einen wichtigen Anruf erwartet oder unbedingt erreichbar bleiben müsst. Aber auch wenn ihr bereits wisst, dass ihr in den nächsten 24 Stunden oder mehr keine Lademöglichkeit haben werdet, aber das Smartphone unbedingt benötigt, ist dieser Modus hilfreich. Google spricht davon, dass sich die Akkulaufzeit mit diesem auf bis zu 72 Stunden erhöhen lässt. Nutzt ihr das Smartphone nicht aktiv, sondern nur passiv, etwa bei Eingang eines Anrufs, können die Stunden aber auch locker ins Dreistellige gehen.

Allerdings müsst ihr wissen, dass aus dem Smartphone ein Handy wird und viele Dinge nicht nutzbar sind. In diesem Modus werden alle Hintergrundaktivitäten geändert, das Display wechselt in den dunklen Modus und es gibt keine Benachrichtigungen. Nur die allerwichtigsten Apps (die ihr festlegen könnt) bleiben aktiv. Wer diesen Modus nutzen möchte, findet ihn unter Einstellungen -> Akku -> Energiesparmodus und dann bei der Auswahl Extrem-Energiesparmodus.

[Pixel Guidebooks]

Letzte Aktualisierung am 21.02.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!