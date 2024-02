Google Kamera: Endlich wieder 360 Grad-Aufnahmen – Pixel-Smartphones erhalten Photosphere zurück

Die Google Kamera-App lernt immer wieder neue Tricks und bringt auch im Zuge neuer Smartphone-Releases immer wieder neue Features für viele Nutzer – zuletzt für Pixel 8. Doch mit dem Start der achten Generation hatte man auch eine einstmals populäre Funktion eingestellt, die noch dazu von älteren Pixeln entfernt wurde. Jetzt ist Photosphere zur Erstellung von 360-Grad-Aufnahmen plötzlich wieder da.



Als die Smartphone-Fotografie noch in den Kinderschuhen steckte, kamen Features wie der Panoramamodus auf, mit dem sich breitere Flächen durch die Aufnahme und das Zusammensetzen mehrerer Fotos festhalten lassen. Solche Modi gibt es bis heute und bei Google hat man daraus schon vor vielen Jahren, noch zu Nexus-Zeiten, den Photosphere-Modus gemacht. Mit diesem lassen sich 360 Grad-Aufnahmen erstellen, die auch heute noch häufig bei Google Maps zu finden sind. Nutzer konnten gar ganze Pfade ablaufen und sich ein eigenes kleines Streetview daraus basteln. Letztes ist leider längst nicht mehr möglich.

Mit dem Start der Pixel 8-Smartphones hatte Google angekündigt, dass der Photosphere-Modus ab der Google Kamera-Version 9.1 eingestellt wird. Auf den Pixel 8-Smartphones war der Modus von Beginn an nicht verfügbar, was vollkommen in Ordnung ist. Dass man es aber auch Nutzern vorheriger Pixel-Smartphones per Update weggenommen hat, kam wohl nicht ganz so gut an. Dementsprechend gab es nun die Rolle Rückwärts und das Feature zeigt sich diesen Tagen auf der fünften, sechsten und siebten Pixel-Generation an gewohnter Stelle.

Einen Grund für die Einstellung nannte man damals nicht, aber es dürfte wohl die rückläufige Nutzung gewesen sein, da man das Feature über die Jahre doch recht gut versteckt hat. Weil es sich um ein Offline-Feature handelt, hätte man das sicherlich von Beginn an beibehalten und sich den Ärger mit den Nutzern ersparen können. Eine Weiterentwicklung oder Freischaltung für die Pixel 8-Smartphones ist nicht zu erwarten.

[AndroidPolice]