Google Chrome: Suchvorschläge werden verbessert – mehr Infos, Bilder und Offline-Nutzung (Screenshots)

Vor wenigen Tagen wurde Google Chrome 122 ausgerollt und jetzt beginnt man damit, die darin enthaltenen Neuerungen für alle Nutzer freizuschalten. Ein serverseitiges Update bringt jetzt gleich drei neue Funktionen, die die Suchvorschläge im Browser verbessern sollen. Es gibt eine neue Ansicht, noch mehr Bilder sowie Suchvorschläge für eine holprige Internetverbindung.



Die automatische Vervollständigung in der Google Websuche im Chrome-Browser sowie Suchvorschläge sind seit vielen Jahren Standard und dürften von vielen Nutzern gerne verwendet werden. Jetzt hat man ein größeres Update angekündigt, das neue Suchvorschlagsfunktionen in Chrome 122 für alle Nutzer freischaltet – das gilt sowohl für den Desktop als auch die Android-Version des Browsers.

Zweispaltige Suchvorschläge









Mehr Bilder in den Suchvorschlägen

Offline-Vorschläge am Gerät

Zu guter Letzt sollen Suchvorschläge zum Teil auch Offline oder mit schlechter Internetverbindung funktionieren. Wie das bei der unendlich breiten Masse an Themen funktionieren soll, ist nicht bekannt. Was ich hinterfragen würde: Was bringen Offline-Suchvorschläge, wenn man keine Suche durchführen kann?

[Google-Blog]