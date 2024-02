Google Websuche: Neue Einstellungen werden ausgerollt – Schnelleinstellungen und neue Position

Es kommt nicht ganz so häufig vor, dass an der Google Websuche Änderungen an der Oberfläche vorgenommen werden, doch jetzt ist es wieder soweit. Die vermutlich nicht ganz so häufig beachteten Suchmaschinen-Einstellungen werden sowohl in puncto Design als auch Struktur umgebaut. Außerdem sind die EInstellungsmöglichkeiten in Kürze an anderer Stelle zu finden.



Google bietet rund um die Websuche eine Reihe von Einstellungsmöglichkeiten, die so manchem Nutzer trotz regelmäßiger Suchmaschinen-Nutzung vermutlich gar nicht bekannt sind. Darin finden sich grundlegende Einstellungen für die Darstellung und Inhalte, aber auch Verlinkungen zu den Interessen, Aktivitäten sowie der Darstellung des Discover-Feed. Am Desktop werden die Einstellungen außerdem an anderer Stelle zugänglich sein.

Statt wie bisher per Zahnrad-Icon oder den Einstellungen-Link am unteren rechten Rand, sind die Einstellungsmöglichkeiten nach dem in Kürze ausgerollten Update direkt über das Account-Menü zugänglich – so wie in vielen anderen Google-Apps auch. Interessant wird es während einer aktiven Suche, denn dort gibt es künftig die Schnelleinstellungen, die ihr auf dem rechten Screenshot sehen könnt.

Beide Neuerungen befinden sich für die Browserversion der Websuche im Rollout, sowohl am Desktop als auch am Smartphone. Bei mir hat es sich bisher noch nicht gezeigt.

» Google Passwortmanager: Neue Importfunktion erhält eine Vorschau und einen Importbericht (Teardown)

[9to5Google]