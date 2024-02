Google Passwortmanager: Neue Importfunktion erhält eine Vorschau und einen Importbericht (Teardown)

Der Google Passwortmanager dürfte zu den meistgenutzten Plattformen in diesem Bereich gehören und bietet (ehemaligen) Nutzern anderer Lösungen eine Importfunktion, mit der sich die gespeicherten Zugangsdaten übernehmen lassen. Jetzt steht ein kleines Update für die Importfunktion vor der Tür, mit dem sowohl eine Vorschau in die App einzieht als auch die Information über bereits vorhandene Passwörter.



Der Google Passwortmanager bietet seit langer Zeit eine Importfunktion, mit der sich die Zugangsdaten aus anderen Apps über den Umweg einer csv-Datei übertragen lassen. Das sollte eigentlich recht problemlos funktionieren, kann aber dennoch zum Glücksspiel werden oder einiges durcheinanderwürfeln – gerade dann, wenn ähnliche oder die gleichen Zugangsdaten bereits im Google Passwortmanager abgelegt sind.

Ein Teardown hat nach Umlegen eines internen Schalters nun ergeben, dass es sowohl eine Vorschaufunktion als auch einen detaillierten Importbericht geben wird. In diesem seht ihr vorab eine Liste aller Zugangsdaten, die in der Datei gespeichert sind und nach der Bestätigung in den Google Passwortmanager übernommen werden sollen. Stoßt ihr das an, erhaltet ihr anschließend einen Bericht über die Anzahl der Importe sowie der Fehler.

Fehler ergeben sich daraus, dass ein Passwort bereits im Google Passwortmanager vorhanden ist und daher nicht übertragen werden konnte. Es ist zu erwarten, dass diese Funktion im Laufe der nächsten Wochen für alle Nutzer ausgerollt wird.

[GAppsLeaks]