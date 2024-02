Pixel 8 und Pixel 8 Pro sind ‚Smartphone des Jahres‘ – Google erhält erstmals wichtige Auszeichnung

Google schwimmt mit den Pixel-Smartphones auf einer Erfolgswelle, die sich nicht nur durch hohe Verkaufszahlen zeigt, sondern auch immer wieder Auszeichnungen einbringt. Jetzt konnten die Pixel 8-Smartphones eine ganz besondere Auszeichnung erhalten, die man in der Form als Ritterschlag bezeichnen könnte: Die GSMA hat das Pixel 8 zum besten Smartphone des Jahres gewählt.



Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Google zehn Millionen Pixel-Smartphones verkauft hat und jetzt konnte man einen weiteren Erfolg einfahren. Die Fachjury der GSMA hat am Rande des Mobile World Congress das Pixel 8 zum besten Smartphone des Jahres 2023 gekürt und befindet sich damit in bester Gesellschaft. Denn in den letzten drei Jahren gingen die Preise an die Flaggschiffe von Apple und Samsung. Die Pixel sind also genau in den Sphären unterwegs, die Google seit Jahren anstrebt.

The Best Smartphone award combines outstanding performance, innovation and leadership as determined through assessment of smartphones on the market during the period January 2023 to December 2023, by world leading independent analysts, journalists and influencers.