Gemini: KI-Bildgenerator ist ‚absolut inakzeptabel‘ und völlig falsch – Statement von Google-CEO Sundar Pichai

Google hat Gemini erst vor wenigen Tagen einen KI-Bildgenerator spendiert, den man kurz darauf schon wieder ein Stück weit zurückziehen musste. Denn es gab unerwartete Probleme mit der Generierung von Menschen, für die man sich bereits entschuldigt und Versuche einer Erklärung geliefert hat. Jetzt hat sich Google-CEO Sundar Pichai ebenfalls kritisch zu Wort gemeldet.



Die Künstliche Intelligenz mag in den Alltag vieler Menschen eingezogen sein, aber dennoch ist die generative KI noch immer ein „Wunderwerk“, bei dem selbst die Entwickler nicht genau wissen, welche Ergebnisse die Software ausspucken wird. Daher dürfte es auch nicht ganz so einfach sein, das vor wenigen Tagen bekannt gewordene und von Google bereits begründete Problem mit der Menschen-Generierung tatsächlich und zuverlässig in den Griff zu bekommen.

Schon im ersten Statement hieß es, dass man mit Hochdruck arbeiten werde, aber dennoch nicht versprechen kann, dass das in Zukunft nicht mehr vorkommen wird. Jetzt hat sich Sundar Pichai mit einem internen offenen Brief zu Wort gemeldet (die praktisch immer an die Öffentlichkeit gelangen – das weiß natürlich auch Pichai). Der sonst in der öffentlichen Wahrnehmung eher zurückhaltende CEO meldet sich rund um die KI-Themen sehr häufig zu Wort – auch öffentlich. Und so ist das auch diesmal der Fall.

In seinem Statement geht er darauf ein, dass solche Fehler passieren können, gerade in der derzeit extrem schnelllebigen Welt der Künstliche Intelligenz. Der Rest ist eher inhaltsleer und meiner Meinung nach trotz interner Veröffentlichung eher Marketing-Geblubber. Der eigentliche Hammer steht aber schon im ersten Absatz: Pichai hält den Fehler für „absolut inakzeptabel“ und völlig falsch. Damit hat er sicherlich recht, aber das so deutlich auszudrücken dürfte zwischen den Zeilen wohl heißen, dass da so mancher Googler bereits den Schreibtisch geräumt haben dürfte. Aber lest selbst:

Sundar Pichais Statement

Hi everyone

I want to address the recent issues with problematic text and image responses in the Gemini app (formerly Bard). I know that some of its responses have offended our users and shown bias — to be clear, that’s completely unacceptable and we got it wrong.

Our teams have been working around the clock to address these issues. We’re already seeing a substantial improvement on a wide range of prompts. No Al is perfect, especially at this emerging stage of the industry’s development, but we know the bar is high for us and we will keep at it for however long it takes. And we’ll review what happened and make sure we fix it at scale.

Our mission to organize the world’s information and make it universally accessible and useful is sacrosanct. We’ve always sought to give users helpful, accurate, and unbiased information in our products. That’s why people trust them. This has to be our approach for all our products, including our emerging Al products.

We’ll be driving a clear set of actions, including structural changes, updated product guidelines, improved launch processes, robust evals and red-teaming, and technical recommendations. We are looking across all of this and will make the necessary changes.

Even as we learn from what went wrong here, we should also build on the product and technical announcements we’ve made in Al over the last several weeks. That includes some foundational advances in our underlying models e.g. our 1 million long-context window breakthrough and our open models, both of which have been well received.

We know what it takes to create great products that are used and beloved by billions of people and businesses, and with our infrastructure and research expertise we have an incredible springboard for the Al wave. Let’s focus on what matters most: building helpful products that are deserving of our users’ trust.