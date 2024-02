Google Messages & Gemini: Der KI-ChatBot wird in den Messenger integriert – wandelt auf Allos Spuren (Video)

Der KI-ChatBot Gemini lässt sich sowohl im Web als auch über die Android-App und in spezialisierter Form innerhalb der Workspace-Apps nutzen – aber Google will die Verbreitung noch weiter vorantreiben. Jetzt hat man den Start von Gemini in Google Messages angekündigt, bei dem die KI als Gesprächspartner bereitsteht.



Die Nutzung eines KI-ChatBots findet bei allen aktuellen Lösungen in Form einer Konversation statt, bei der eine direkte Unterhaltung mit den Algorithmen geführt wird – daher auch die Bezeichnung „ChatBot“. Daher hielt man es bei Google wohl für naheliegend, Gemini als Gesprächspartner in Google Messages zu integrieren und auch dort die KI-Dienste anzubieten.

Gemini integriert sich in die Liste der Gesprächspartner und steht dort jederzeit per Chat bereit. Der Funktionsumfang kann etwas eingeschränkt sein, denn Gemini kann nur die über RCS gebotenen Möglichkeiten von Messages nutzen. Eine Python Code-Ausführung oder Ähnliches wird in Messages also nicht möglich sein. Gut möglich, dass sich das eines Tages ändert.

Gemini in Google Messages startet in diesen Tagen für Beta-Nutzer in englischer Sprache. Es ist davon auszugehen, dass diese Einschränkungen sehr schnell abgebaut werden.

» Android: Mit diesem Trick könnt ihr Quick Share schon jetzt auf den Pixel-Smartphones freischalten

» Google Gemini: KI-Bildgenerator auf Irrwegen – Google erklärt die Ursache des ‚Menschen-Problems‘ (Galerie)

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 22.02.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!