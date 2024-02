Google Messages: Schnelle Reaktionen werden jetzt ausgerollt; mit simpler Geste auf Nachrichten reagieren

Der Messenger Google Messages hat vor einiger Zeit die Möglichkeit eingeführt, auf einzelne Nachrichten mit einem Emoji zu reagieren, was als eine Art Kurzantwort mittlerweile recht populär sein dürfte. Um diese Reaktionsmöglichkeit weiter zu beschleunigen, wird jetzt die neue Double-Tap-Geste für viele Nutzer ausgerollt. Mit dieser lässt sich die Standardreaktion sehr schnell setzen.



Es gibt im Chat-Alltag immer wieder Situationen und Nachrichten, bei denen keine große Antwort notwendig ist, sondern eine einfache Reaktion ausreichend ist – vielleicht vergleichbar mit einem Nicken, kurzem Grinsen oder Ähnlichem. In Google Messages lassen sich diese Reaktionen über ein Gedrückthalten aufrufen und versenden. Das geht recht schnell und bietet viele Emojis zur Auswahl, doch offenbar muss es manchmal noch schneller gehen.

Bei immer mehr Nutzern zeigt sich jetzt eine neue Geste, mit der die voreingestellte Standardreaktion per Double-Tap angewendet werden kann – in den meisten Fällen ist das der Daumen nach oben. Wer also dem Inhalt einer einzelnen Nachricht zustimmen möchte, kann das über ein schnelles doppeltes Tippen auf die Nachricht tun. Die Reaktion erfolgt mit einer kurzen Animation, sodass man ein unabsichtliches Auslösen bemerken sollte.

Schneller kann man das Ganze wohl wirklich nicht mehr machen, sodass sich die Messages-Reaktionen noch schneller verbreiten können.

» Google Messages: Versendete Nachrichten lassen sich schon bald nachträglich bearbeiten (Screenshots)

» Google Messages: Neue Effekte werden jetzt ausgerollt – bringen Vollbild-Animationen in den Messenger

[AndroidPolice]