Pixel Update: Android 14 für alte Pixel-Smartphones, neuer Google-Akku, Pixel Fold 2-Leaks und mehr

Die letzte volle Pixel-Woche im Februar geht zu Ende und war auch diesmal wieder sehr interessant, denn es gab einige neue Leaks zum Pixel Fold 2, wir haben eine frühe Pixel Watch gesehen, haben euch Android 14 für ältere Pixel-Smartphones gezeigt und mehr. In unserem wöchentlichen Pixel Update blicken wir wie üblich auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten waren wie gewohnt wieder sehr interessant: Denn wir haben viele neue Informationen zum Pixel Fold 2 erhalten, es ist ein Pixel Watch-Prototyp durchgesickert, Google hat einen Verkaufs-Meilenstein erreicht und es gibt Hinweise auf einen kommenden Google-Akku für Pixel-Smartphones.

Pixel-Smartphones mit Google-Akku?

Es gibt Hinweise darauf, dass Google schon mit einer der nächsten Pixel-Generationen einen eigenen Akku auf den Markt bringen wird. Das könnte ein großer Schritt sein, der vielleicht diesem bisher eher per Software gesteuerten Bereich neue Impulse geben kann.

» Kommen Pixel-Smartphones bald mit Google-Akku?

Android 14 für alte Pixel-Smartphones

Google hat Android 14 nur auf mehr oder weniger aktuelle Pixel-Smartphones gebracht, während die ersten drei Generationen nicht mehr mit dem Betriebssystem versorgt wurden. Dank LineageOS ist das jetzt kein Problem mehr und Android kann auch auf diesen Geräten genutzt werden.

» LineageOS bringt Android 14 für alte Pixel-Smartphones









Das ist die nullte Pixel Watch

Es sind Bilder und Informationen zu einem Prototypen der ersten Pixel Watch aufgetaucht. Diese zeigen, dass das Design wohl schon lange Zeit festgestanden hat. Aber auch die technischen Daten sind interessant.

» Infos zum frühen Pixel Watch-Prototypen

Google setzt voll auf Tensor

Mit dem nächsten Generationensprung auf Android 15 wird Google nur noch Pixel-Smartphones mit Tensor-SoC versorgen. Das bedeutet, dass man sich vollständig von den Qualcomm-Chips verabschiedet und diese für die eigenen Pixel-Smartphones nicht mehr mit Updates versorgen muss.

» Keine Updates mehr für Pixel-Smartphones mit Qualcomm-Chips

Neue Infos zum Pixel Fold 2

Es gibt umfangreiche neue Leaks zum Pixel Fold 2. Diese geben uns einen ausführlichen Blick auf das kommende Foldable, dessen gewöhnungsbedürftigen Kameraaufbau sowie viele Details zu den erwarteten Spezifikationen.

» Viele Fotos vom Pixel Fold 2

» Spezifikationen zum Pixel Fold 2

Pixel Watch informiert per Vibration über die Uhrzeit

Die Pixel Watch (2) kann nicht nur per Display über die Uhrzeit informieren, sondern tatsächlich auch per Vibration. Über eine spezielle Einstellung und bestimmte Muster kann die Uhrzeit mit einem Tap abgerufen und sozusagen mitgezählt werden.

» Mit der Pixel Watch kann die Uhrzeit vibrierend abgerufen werden









Google Verkauft zehn Millionen Pixel-Smartphones

Ein schöner Erfolg für Google, auf den man viele Generationen warten musste: Laut Marktforschern sollen im Jahr 2023 ganze zehn Millionen Pixel-Smartphones verkauft worden sein. Auch für das Jahr 2024 plant man mit einer ähnlichen Menge, was zwar einer Wiederholung des Erfolges entsprechen würde, aber dennoch auch als Stagnation bezeichnet werden kann. Wir dürfen gespannt sein, ob und wann Google wieder offizielle Zahlen zu den Pixel-Smartphones liefert.

» Pixel-Smartphones durchbrechen Meilenstein…

» … ist das Wachstum damit beendet?

