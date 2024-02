Gemini Update: Android-App in Deutschland nutzen, Abo-Anbindung, Workspace-Start und vieles mehr

Google macht mit dem KI-Paket Gemini große Fortschritte und kann derzeit nahezu täglich neue Funktionen, Leistungssteigerungen, Ausblicke oder weitere Verbesserungen ankündigen. Weil auch in den letzten sieben Tagen rund um Gemini unglaublich viel passiert ist, fassen wir hier im Blog in unserem wöchentlichen Gemini Update alle wichtigen Neuerungen übersichtlich zusammen.



Gemini gehört aktuell zu den jüngsten Produkten von Google und ist derzeit ohne Frage ein echtes Fokusprodukt, um das sich sehr viele Aktivitäten drehen. Und so ist es nicht verwunderlich, dass es derzeit in sehr kurzen Abständen neue Funktionen, neue Produkte und Integrationen sowie sonstige Verbesserungen rund um die KI-Plattform gibt. Um mit der rasanten Entwicklung mitzuhalten, die gut zum KI-Bereich passt, fassen wir hier alles noch einmal zusammen. Hier findet ihr eine schnelle Übersicht, für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Gemini-App in Deutschland nutzen

Google hält die Android-App von Gemini in Deutschland noch unter Verschluss, weil es mutmaßlich datenschutzrechtliche Bedenken gibt. Das heißt aber nicht, dass die App nicht in Deutschland genutzt werden kann. Wir zeigen euch, wie ihr die App installieren könnt und bieten den APK-Download an.

Gemini und das Google One-Abo

Gemini Advanced ist derzeit (für Privatnutzer) nur per Google One-Abo nutzbar. Offiziell nur mit dem 2 TB-Abo, „ausnahmsweise“ aber auch mit den größeren Abo-Stufen – allerdings nur für wenige Monate. Man dürfte da wohl größere Paket-Umbauten vorbereiten.

Geminis Grenzen mit dem Google Assistant

Gemini mag eine schlaue KI sein, hat aber dennoch ihre Grenzen – vor allem wenn es in den praktischen Bereich geht, für den der Google Assistant benötigt wird. Wir zeigen euch, was derzeit nicht funktioniert und wohl auch in Zukunft nicht nutzbar sein wird.

Google Assistant steht wegen Gemini vor dem Aus

Gemini arbeitet mit Hochdruck daran, die Google Assistant-Funktionen zu übernehmen. Schon bald dürfte der Assistant daher nicht mehr benötigt werden, aber das sind längst nicht die einzigen schlechten Nachrichten für den Asssistant.

Google startet Gemini-Ableger Gemma

Google hat Gemma gestartet, das als Open Source-Variante von Gemini allen interessierten Nutzern angeboten wird.

Gemini Advanced in den Google-Apps nutzen

Gemini Advanced löst ein Versprechen vom Start ein und ist nun in den Google Workspace-Apps für Privatpersonen nutzbar. Etwa zum E-Mails verfassen, Dokumente schreiben und Ähnliches.

Gemini kann Google Tasks-Aufgaben verwalten

Die Anbindung an die Workspace-Apps sorgt dafür, dass Gemini nun auch Aufgaben in Google Tasks erstellen sowie die Aufgabenlisten abrufen kann.

Gemini für Workspace startet für Business-Nutzer

Gemini für Google Workspace startet als Zusatzpaket und ermöglicht die Nutzung der KI-Funktionen für zahlende Workspace-Nutzer. Per Gemini Business oder Gemini Enterprise lassen sich die KI-Features abonnieren, die zuvor als „Duet AI“ geführt wurden.

Gemini Advanced kann jetzt Python-Code ausführen

Gemini lernt weiter dazu und bringt die erste Advanced-exklusive Funktion: Direkt im Chatfenster lässt sich nun Python-Code bearbeiten und ausführen. Sehr praktisch für Entwickler, die sich von Gemini unterstützen lassen.

Google zapft Reddit an

Ob das eine gute Idee ist? Google hat sich für 60 Millionen Dollar den Zugang zur Reddit Data API gesichert und zapft nun die umfangreichen Daten der Diskussionsplattform für das Training bzw. die Weiterbildung der Künstlichen Intelligenz an.

