PDFs vs. andere Dateiformate: Ein tiefer Einblick in die Vor- und Nachteile für verschiedene Anwendungsfälle

Moderne Technologien bieten eine ziemlich breite Palette von Möglichkeiten zur Erstellung, Bearbeitung und Speicherung von Dokumenten. Wenn es jedoch darum geht, zwischen gängigen Dateiformaten wie TXT, Docx, PDF usw. zu wählen, haben Benutzer oft Schwierigkeiten, das passende auszuwählen. Heute werden wir darüber sprechen, wie man PDF erstellen und Dokumente mit anderen Erweiterungen, welche Besonderheiten und Vorteile jeder der Formate hat und in welchen Situationen welches Dateiformat geeignet ist.



Bild: Unsplash

Mehr über die Formate PDF, DOCX und TXT

Wir werden kurz über jedes der Formate sprechen, damit Sie genau verstehen, was am besten für Sie geeignet ist, bevor Sie eine PDF Datei erstellen und Dateien anderer Art verwenden.

PDF (Portable Document Format) – ein Dateiformat für elektronische Dokumente, das von Adobe Systems entwickelt wurde. Eine seiner Besonderheiten ist die Universalität, da Sie mit den Dateien von jedem Gerät und in jeder Software arbeiten können. Sie können auch PDF bearbeiten mit verschiedenen Online-Tools bearbeiten, zum Beispiel mit dem Service PDFGuru.com. In diesem Format werden Ihre Dokumente sicher geschützt sein – bei Bedarf können Sie ein Passwort auf die Datei setzen oder eine elektronische Signatur verwenden. DOCX oder DOC – ein weiteres Format für Textdateien, das von Microsoft entwickelt wurde. Dies ist eines der verbreitetsten Formate, das weit verbreitet in der Geschäftswelt verwendet wird. In der Regel wird mit Dateien über den offiziellen Microsoft-Editor – Word gearbeitet, aber Dateien können auch mit anderer Software geöffnet werden. Das Programm unterstützt viele Funktionen – Sie können nicht nur Textinformationen eingeben, sondern auch Bilder, Grafiken, Tabellen usw. hinzufügen. TXT-Datei – ein Standard-Textdokument von Windows. Enthält unformatierten Text, kann mit jeder Textverarbeitungssoftware geöffnet werden. Die einfachste und zugänglichste ist der Windows-Notepad, Textdateien sind standardmäßig damit assoziiert. Textdateien können auch von den meisten anderen Programmen geöffnet werden, wie z. B. jedem Browser – Internet Explorer, Chrome oder Firefox. Es ist auch kein Problem, Textdateien auf mobilen Geräten und in anderen Betriebssystemen zu öffnen.

Die Wahl zwischen diesen Datenformaten hängt davon ab, welche Aufgabe Sie lösen möchten. Wenn Sie eine Datei benötigen, die Sie problemlos auf jedem Gerät anzeigen und das aktuelle Format beibehalten können, ist PDF die optimale Lösung. Für Dokumente, die ständig bearbeitet werden müssen und möglichst kollektiven Zugriff haben sollen, ist DOCX genau das Richtige. Da TXT recht selten verwendet wird, werden wir den Rest des Artikels genau diesem Vergleich von Formaten wie PDF und DOCX widmen.

Die wichtigsten Merkmale der Formate, die bei der Auswahl zu berücksichtigen sind

Wir haben einige wichtige Merkmale identifiziert, anhand derer Sie die optimale Option zum Speichern von Dateien auswählen können:

Formatierung. Wenn Sie ein Textdokument mit bestimmten Schriftarten, Seitengrößen und Anordnung der Schlüsselelemente erstellen müssen, ist es besser, DOCX zu bevorzugen. Was PDF betrifft, ist die Formatierung hier mit bestimmten Einschränkungen möglich. Wenn Sie bereits ein elektronisches Dokument haben, können Sie jedoch einen PDF Konverter verwenden, um Änderungen über Word vorzunehmen;

Textinhalt. In Word ist die Bearbeitung von Textinhalten maximal vereinfacht – wenn die Datei nicht für die Bearbeitung gesperrt ist, können Sie leicht unerwünschte Teile hinzufügen oder löschen. Für das zweite Format sind Änderungen normalerweise nicht möglich, aber Sie können immer PDF online bearbeiten, um diese Einschränkungen zu umgehen;

Informationssicherheit. Wenn es erforderlich ist, den unbefugten Zugriff auf Ihre Dateien zu verhindern, bevorzugen Sie das PDF-Format – hier können Sie ein Passwort festlegen, das Kopieren, Drucken usw. verbieten;

Geräteunterstützung. Hier bieten beide Formate den Benutzern die gleichen Vorteile – Dokumente können jetzt nicht nur auf dem Computer, sondern auch auf dem Smartphone angezeigt und bearbeitet werden;

Dokumentengröße. Wenn Sie PDF erstellen online, werden Text und Grafiken zusätzlich komprimiert, sodass das fertige Dokument eine kleinere Größe hat.

Im Allgemeinen eignet sich das PDF-Format für Situationen, in denen die Sicherheit des Dokuments gewährleistet und unbefugter Zugriff vermieden werden muss, sowie für die Weitergabe von Dateien an andere Benutzer ohne Formatverlust. Dieses Format sollte auch verwendet werden, wenn das Dokument gedruckt werden soll.









Vorteile des PDF-Formats

Lassen Sie uns einige der wichtigsten Vorteile von PDF näher betrachten, die dieses Format so beliebt machen:

Unterstützung verschiedener Plattformen. PDF-Dateien können auf verschiedenen Betriebssystemen geöffnet und angesehen werden, einschließlich Windows, macOS, Linux und sogar mobilen Geräten. Dabei kann ein PDF umwandeln werden, wenn sie aus irgendeinem Grund nicht geöffnet werden kann;

Beibehaltung der Formatierung. PDF-Dateien behalten ihr Erscheinungsbild unverändert, unabhängig davon, mit welcher Software sie geöffnet werden;

Verschiedene Funktionen. PDF-Dateien unterstützen verschiedene Dokumentenelemente wie Hyperlinks, Lesezeichen, Formulare, Multimediaelemente und Passwortschutz. Dies ermöglicht die Erstellung von Dokumenten mit interaktivem Inhalt, die eingebettete Links zu anderen Seiten, Abschnitten oder externen Ressourcen enthalten können;



Sicherheit. PDF-Dateien können mit einem Passwort geschützt werden, das den Zugriff auf die Datei auf eingeschränktes Lesen bis hin zur vollständigen Bearbeitungssperre erlaubt. Dies ist besonders nützlich, wenn es wichtig ist, den Zugriff auf vertrauliche Informationen zu beschränken oder unautorisierte Vervielfältigung oder Bearbeitung des Dokuments zu verhindern.

Außerdem können PDF-Dateien komprimiert werden, um ihre Größe zu reduzieren, ohne dabei an Qualität zu verlieren. Dies kann nützlich sein, wenn eine Datei auf eine Website hochgeladen oder per E-Mail verschickt werden muss.

Abschließende Gedanken

PDF- und DOCX-Dateien sind recht verbreitet und werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, in denen mit Dokumenten gearbeitet werden muss. Bewerten Sie die Merkmale und Vorteile jedes Formats, um die für Sie am besten geeignete Option auszuwählen.