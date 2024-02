Google Chromecast: Update für die Google TV-Dongles wird ausgerollt – bringt Fast Pair und Audiowechsel

Das neue Update für Google Chromecast ist da und bringt in diesem Monat gleich mehrere größere Verbesserungen und neue Funktionen mit, die bei den Streamingdongles doch eher selten sind. Jetzt wird das Februar-Update ausgerollt, das neben den üblichen Performance-Verbesserungen auch Fast Pair sowie den Audiowechsel im Gepäck hat.



In diesen Tagen bekommen Nutzer der Dongles Chromecast 4K mit Google TV sowie Chromecast HD mit Google TV gerade einmal einen Monat nach dem letzten Update wieder eine neue Version angeboten. Mit ganzen 169 Megabyte ist das Update auf die Version STTE.231215.005 diesmal etwas größer als gewohnt, hat aber auch mehr als nur die üblichen Performance-Steigerungen sowie eine erhöhte Sicherheit im Gepäck.

Januar-Sicherheitsupdate und mehr

Das Update bringt den Chromecast auf den Sicherheitsstand vom Januar und ist damit längst nicht mehr so weit vom aktuellen Stand entfernt, wie das noch in früheren Versionen der Fall gewesen ist. Erwähnenswerte Lücken oder Verbesserungen in puncto Sicherheit oder Performance gibt es nicht.

Fast Pair

Schon vor einigen Wochen hatte Google angekündigt, in Kürze Fast Pair auf den Chromecast zu bringen. Jetzt setzt man das Ganze um und ermöglicht es den Nutzern, unter anderem externe Kopfhörer einfacher als bisher anzubinden.

Schneller Audiowechsel

Wenn die schnelle Anbindung von Kopfhörern und anderen Lautsprechern schon einmal da ist, kann man sie auch gleich praktisch einsetzen: In den Schnelleinstellungen der Chromecast-Oberfläche gibt es jetzt eine Verknüpfung für den schnellen Audiowechsel. Dort könnt ihr auswählen, auf welchem Gerät der Sound ausgegeben werden soll. Standardmäßig ist das der HDMI-Ausgang und damit der Fernseher selbst.

Auf obigem Screenshot könnt ihr sehen, wie der Wechsel erfolgt. Es ist ähnlich umgesetzt wie am Smartphone, wo ab heute auch Spotify Connect sowie schon vorher YouTube Music einen schnellen Wechsel der Audioausgabe ermöglicht. Alle Infos dazu findet ihr im verlinkten Artikel.

Ausgerollt wird das Update in den nächsten Tagen auf alle Chromecast mit Google TV-Generationen.

