YouTube Music: Neue Downloadfunktion für Songs und Podcasts kommt – zeigt sich bei ersten Nutzern

Die Musikstreamingplattform YouTube Music dürfte von vielen Desktopnutzern direkt im Browser oder als Progressive Web App genutzt werden, um sich im Hintergrund mit Musik berieseln zu lassen. Jetzt wurde ein neues Feature entdeckt, das in Kürze für viele Nutzer ausgerollt werden dürfte: Songs oder Playlisten herunterladen und ohne Internetverbindung abspielen können.



Das Musikstreaming von YouTube Music ist nachvollziehbarerweise auf eine ständige Internetverbindung angewiesen – das gilt zumindest am Desktop. Am Smartphone gibt es einen Cache sowie eine Downloadfunktion und genau eine solche scheint in Kürze auch in die Desktopvariante zu kommen. Bei einigen Nutzern ist die Möglichkeit aufgetaucht, einzelne Titel herunterzuladen und im Browsercache abzulegen.

Die Seite zur Verwaltung der Downloads befindet sich hinter der URL music.youtube.com/browse/FEmusic_offline und lässt sich im normalen Modus nur zum Teil laden. Ladet ihr die Seite, geht Offline und ladet sie erneut, sollte sie in einer etwas umfangreicheren Variante geladen werden. Der Download und die Verwaltung sind bisher nicht möglich, aber das wäre dann nur noch ein kleiner Schritt bis zur Freischaltung.

Eine Ankündigung sollte nicht mehr lange auf sich warten lassen. Bleibt abzuwarten, ob das nur für Premium-Nutzer oder auch für alle anderen Nutzer gelten wird.

