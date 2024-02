Android Feature Drop: Diese neuen Funktionen werden jetzt für viele Nutzer ausgerollt (Galerie & Videos)

Bei Google stimmt man sich langsam auf den Frühling ein und hat jetzt ein recht umfangreiches Android Feature Drop angekündigt, das eine Reiher neuer Funktionen für viele Nutzer im Gepäck hat. Die Neuerungen umfassen sowohl die Android-Smartphones als auch Android Auto, Wear OS sowie die Smartphone-Apps und KI. Hier findet ihr einen schnellen Überblick über alle Ankündigungen, die im Laufe der nächsten Wochen ausgerollt werden sollen.



Der Monat Februar geht zu Ende und wir erwarten für Anfang März wieder ein Pixel Feature Drop. Mittlerweile ist es bei Google zur Tradition geworden, wenige Tage zuvor ein Android Feature Drop zu veröffentlichen und auch diesmal ist das wieder der Fall. Man hat das Frühling-Paket veröffentlicht, das auch für Nutzer außerhalb der Pixel-Welt interessant ist und die Smartphones, Tablets, Smartwatches und auch Android Auto mit neuen Funktionen versorgt. Hier findet ihr eine schnelle Zusammenfassung über alle Neuerungen, die in diesen Tagen für viele Nutzer ausgerollt werden.

Intelligente Zusammenfassungen in Android Auto

Es wurde bereits mehrfach angekündigt und jetzt hat man es noch einmal im Rahmen des Frühlingsupdates für Android Auto offiziell gemacht: Der Google Assistant kann jetzt eingehende Benachrichtigungen intelligent zusammenfassen und den Nutzer somit auch über eine Flut von Benachrichtigungen auf dem Laufenden halten. Wie das genau funktioniert und alle Details zu dieser Funktion haben wir euch schon vor einiger Zeit im folgenden Artikel beschrieben:

KI-generierte Bildbeschreibungen in Lookout

Mit Bildunterschriften in Lookout auf Android können sich die Nutzer jetzt automatisch generierte KI-Beschreibungen von Fotos, Online-Bildern und in Nachrichten enthaltenen Bildern anhören. Diese Funktion wurde für blinde und sehbehinderte Communities entwickelt und wird jetzt weltweit auf Englisch eingeführt.

Screenreader-Unterstützung in Google Maps

Dank der erweiterten Screenreader-Unterstützung für Lens in Maps können die darauf angewiesenen Nutzer jetzt Orte in der Nähe erkunden und Orte wie Geldautomaten, Restaurants und Haltestellen identifizieren. Sie können jetzt die Smartphone-Kamera auf die Umgebung richten und TalkBack liest die Informationen zum Ort laut vor – etwa die Geschäftszeiten, Bewertungen oder Wegbeschreibungen für die Route oder Navigation dorthin.

Handschriftliche Notizen in Google Docs

Mit Google Docs-Markups lassen sich jetzt handschriftliche Anmerkungen in der Android-App hinzufügen. Dazu kann einfach der Finger oder Stift genutzt werden, so wie das im obigen Video gut sichtbar ist. Mit einer Auswahl an Markup-Tools wie verschiedenen Stiftfarben und Textmarkern ist das Überprüfen von Dokumenten und das Geben von Feedback schnell, flexibel und einfach.

Spotify-Streamings auf anderes Gerät verschieben

Nutzer von YouTube Music haben schon seit längerer Zeit die Möglichkeit, die Cast-Übertragung von einem Gerät auf ein anderes zu wechseln. Egal ob vom Smartphone-Lautsprecher, dem Fernseher, dem Smart Speaker oder auch Kopfhörer. Einfach umschalten, ohne Unterbrechungen. Ab sofort ist das auch mit Spotify durch die Anbindung von Spotify Connect möglich.









Fitbit und Health Connect

In der neuen Fitbit-App für Android gibt es jetzt eine Health Connect-Anbindung, die Fitness- und Vitalinformationen aus anderen Apps importieren und anzeigen kann. Man listet in der Ankündigung die Apps AllTrails, Oura Ring sowie MyFitnessPal. Öffnet dazu einfach in der Fitbit-App unter Android euren persönlichen Tab, um dort die Fitnessdaten der anderen Apps zu zeigen, die per Health Connect angebunden sind. Auf der Registerkarte Heute könnt ihr Daten wie Training, Schritte, verbrannte Kalorien, gestiegene Stockwerke und zurückgelegte Distanz aus Health Connect-kompatiblen Apps sehen.

Google Wallet-Karten für Wear OS-Smartwatches

Die in Google Wallet hinterlegten Pässe, Tickets und Eintrittskarten lassen sich jetzt auch auf Wear OS nutzen. So könnt ihr etwa direkt per Smartwatch den QR-Code einer Bordkarte vorweisen. Aber auch Veranstaltungstickets, Fitnessstudie-Mitgliedschaften oder sonstige Kundenkarten lassen sich direkt an der Smartwatch zeigen. Weil das nicht überall akzeptiert wird, könnt ihr bequem auswählen, welche Pässe ihr auf der Smartwatch haben möchtet und welche nicht.

Navigationsanweisungen auf Wear OS-Smartwatches

Mit den Wegbeschreibungen zu öffentlichen Verkehrsmitteln auf Google Maps für Wear OS kann das Smartphone jetzt in der Tasche bleiben. Denn ihr könnt mit nur einem Blick auf der Smartwatch die wichtigsten Navigationsanweisungen zum ÖPNV abrufen. Ihr seht Abfahrtszeiten und Umstiege für Busse, Züge, Fähren und alle anderen verfügbaren Verkehrsmittel. Außerdem gibt es kompassgesteuerte Navigation zum Einstieg.









Gemini in Google Messages nutzen

Google will die Reichweite von Gemini erweitern und bringt den KI-ChatBot nun auch zu Google Messages. Das war bereits vor einigen Wochen im Rahmen eines Teardowns entdeckt worden und brachte mich zur Einschätzung, dass Google Messages zum zweiten Allo wird. Ab dieser Woche können Nutzer der Betaversion in englischer Sprache das Ganze ausprobieren. Ihr könnt mit Gemini so wie mit jedem anderen Kontakt chatten, um Nachrichten zu verfassen, Ideen zu sammeln, Veranstaltungen zu planen oder einfach eine unterhaltsame Unterhaltung zu führen.

Alle Neuerungen im Video

