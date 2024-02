Android Auto: So kann der Google Assistant jetzt per KI neue Benachrichtigungen zusammenfassen (Video)

Nutzer von Googles Infotainment-Plattform Android Auto können auch während der Fahrt eine ganze Reihe von Funktionen nutzen, zu denen neben dem Medienkonsum und der Navigation auch die Interaktion mit eingehenden Benachrichtigungen gehört. Nachdem kürzlich eine neue KI-Zusammenfassung per Google Assistant in Aussicht gestellt wurde, erklärt Google jetzt, wie das Ganze funktioniert.



Je nach Konfiguration können sich Autofahrer direkt am Display oder akustisch darüber informieren lassen, wenn eine neue Nachricht in Android Auto eintrifft und ganz unterschiedlich darauf reagieren. Normalerweise würde man die Benachrichtigung selbst lesen oder mit einem Tap vorlesen lassen, was in beiden Fällen während der Fahrt nicht immer ganz praktisch ist. Vor allem dann, wenn man Kontakte mit ausschweifendem Mitteilungsbedürfnis hat oder sich in Gruppenchats befindet.

Vor wenigen Wochen wurde daher die intelligenz Zusammenfassung per Google Assistant angekündigt, die von Google jetzt umfangreicher erklärt wird. Weil es im Auto schneller gehen muss, erhält Android Auto in Kürze neue KI-basierte Funktionen zur Zusammenfassung von Nachrichten, einer automatisierten Inhaltserkennung sowie darauf aufbauende vorgefertigte Antworten. Das kann auch in Gruppenchats sehr praktisch sein, wenn zahlreiche Nachrichten eintreffen, die man schon rein organisatorisch gar nicht alle im Auto ablesen oder anhören möchte. Fragt etwa ein Kontakt nach eurer Ankunftszeit, könnt ihr diese mit nur einem Tap oder Sprachbefehl senden, ohne sie selbst unbedingt kennen zu müssen.

Mithilfe von KI fasst Android Auto während der Fahrt automatisch lange Texte oder umfangreiche Gruppenchats zusammen, damit ihr in Verbindung bleiben und euch auf die Straße konzentrieren könnt. Android Auto schlägt außerdem relevante Antworten und Aktionen vor, die ihr ausführen könnt, ohne euer Telefon berühren zu müssen. Wenn ihr also zu einem Mittagessen fahren müsst, für das Freundinnen oder Freunde euch den Treffpunkt geschickt haben, könnt ihr einfach einmal tippen, um zum geteilten Treffpunkt zu navigieren, eure voraussichtliche Ankunftszeit zu senden oder eure Verabredung sogar anzurufen.









Zusammenfassungen aktivieren Wichtig: Ihre Nachrichtenzusammenfassungen werden von künstlicher Intelligenz generiert und können daher Fehler enthalten. Sie können die Funktion jederzeit in den Android Auto-Einstellungen deaktivieren.

Weder Nachrichten noch Zusammenfassungen werden von Assistant aufgezeichnet und die Interaktionen werden nicht dazu verwendet, das Large Language Model (LLM) zu trainieren. Sie können Nachrichtenzusammenfassungen manuell aktivieren, indem Sie links unten auf die Einstellungen tippen. Wenn Sie Zusammenfassungen Ihrer Nachrichten erhalten möchten, aktivieren Sie in den Einstellungen unter „Benachrichtigungen“ die Option Zusammenfassung der Nachricht.

Hinweis: Sie können Nachrichtenzusammenfassungen auch aktivieren, wenn Sie die Funktion zum ersten Mal verwenden. „Zusammenfassung der Nachricht“ bei der ersten Verwendung aktivieren Wenn Sie zum ersten Mal eine Nachricht erhalten, die über 40 Wörter lang ist, werden Sie von Assistant gefragt, ob Sie Nachrichten zusammenfassen lassen möchten. – Um die Berechtigung zu erteilen, sagen Sie „Ja“.

– Die Zusammenfassung wird abgespielt und der Ablauf wird fortgesetzt.

[Google Support]

