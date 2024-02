GMail: Google zieht tatsächlich schon bald den Stecker – aber nur einer älteren Funktion (HTML-Ansicht)

Seit einigen Tagen kursiert das Gerücht, dass Google in Kürze GMail einstellen und die Mailplattform am 1. August dieses Jahres nach etwas mehr als zwei Jahrzehnten abgeschaltet wird. Natürlich handelt es sich dabei um eine Falschmeldung, aber wie so oft hat auch diese Geschichte einen wahren Kern. Denn tatsächlich wird Google am 1. August einen, in früheren Zeiten, wichtigen Teil von GMail einstellen.



Das Gerücht, dass Google in wenigen Monaten GMail einstellen wird, hat sich Ende letzter Woche wie ein Lauffeuer in den sozialen Medien verbreitet und sogar so weit geführt, dass Google offizielle Statements zu diesem Thema abgeben musste – was man sonst eher nicht tut. Doch weil man Google mittlerweile sehr viel zutraut, war die Verunsicherung dann wohl doch groß, sodass sich das Gerücht wohl auch in den nächsten Wochen weiter halten wird.

Das wird wirklich eingestellt

Wo das Gerücht seinen Ursprung nahm, lässt sich schwer sagen, doch es ist auf jeden Fall ein sehr gut gemachter Fake, denn die veröffentlichte Begründung klingt deutlich nach einer Google-Ankündigung und auch das Datum scheint nicht ganz willkürlich gewählt zu sein. Denn tatsächlich wird Google am 1. August einen Teil von GMail einstellen. An diesem Tag wird die blitzschnelle HTML-Version verschwinden, die über zwei Jahrzehnte lang genutzt werden konnte.

Googles Statement zur angeblich drohenden Einstellung hat es übrigens nicht besser gemacht. Denn dieses bestand einzig und allein aus dem Satz „GMail is here to stay“. Exakt das gleiche Statement haben wir wenige Monate vor der Einstellung vom Stadia-Team gelesen: „Stadia is her to stay“. Dennoch: Eine Einstellung von GMail ist Stand Heute undenkbar.

