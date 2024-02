Google ChromeOS 121 ist da! Neue Medienkontrollen, Rollout von Quick Share und mehr (Screenshots)

Das neue ChromeOS 121 ist da! Google hat vor wenigen Tagen mit dem Rollout des neuen Betriebssystems auf die Chromebooks begonnen und schon jetzt zeigen sich auch ohne serverseitige Freischaltungen zwei wichtige Neuerungen. Es gibt überarbeitete und etwas informativere Medienkontrollen sowie die bereits auf anderen Plattformen angestoßene Umstellung von Nearby Share auf Quick Share.



Google hat das neue ChromeOS 121 veröffentlicht, das neben den Neuerungen des Chrome 121-Browsers auch selbst zwei Verbesserungen an die Oberfläche des Chromebook-Betriebssystems bringt. So wird die bereits angekündigte Umstellung von Nearby Share auf Quick Share umgesetzt und die Medienkontrollen nähern sich dem Android-Design immer weiter an.

Überarbeitete Medienkontrollen

Die Medienkontrollen in der Systemleiste wurden überarbeitet (siehe rechter Screenshot) und sehen denen von Android mittlerweile recht ähnlich. Es gibt ein Vorschaubild, mehr Kontrollmöglichkeiten, die Fortschrittsleiste sowie eine Darstellung, die mutmaßlich auch die Wiedergabe und Kontrolle von zwei oder mehr Sounds gleichzeitig ermöglichen würde. Das passt vielleicht ganz gut zum aktuellen Anlauf mit den Soundeffekten.

Nearby Share wird zu Quick Share

Die Umstellung von Nearby Share auf Quick Share macht Fortschritte und kommt nun auch bei ChromeOS an. Nachdem viele Android-Nutzer bereits umgestellt wurden und auch die Desktop-App für Windows aktualisiert wurde, ist nun ChromeOS an der Reihe. Das Update tauscht sowohl die Bezeichnung als auch einige Details an der Oberfläche. Funktionell ändert sich vorerst nichts. Erst gestern haben wir euch übrigens gezeigt, wie sich Quick Share auf den Pixel-Smartphones aktivieren lässt.

Chrome 121-Verbesserungen

Zusätzlich zu diesen Verbesserungen für das Chromebook-Betriebssystem sind natürlich auch die Neuerungen aus Chrome 121 mit an Bord, die eine Reihe von Neuerungen in den Browser bringen.

